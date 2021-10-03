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رئيس التحرير
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مرأة

أسباب ظهور الذقن المزدوج وكيفية علاجه بشفط الدهون

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات التجميل وتنسيق القوام وزراعة الشعر وزميل كلية الجراحين الملكية بجامعة أدنبرة، بأن الذقن المزدوج أو اللغد هو عبارة عن تكون طبقة من الدهون أسفل الذقن وربما تكون مصحوبة بترهل، ومن أسباب ظهور الدقن المزدوج عند النساء والرجال العوامل الوراثية، والتقدم في العمر فيفقد الجلد مرونته ويترهل، واتخاذ وضعيات خاطئة مثل كثرة النظر في الأجهزة الإلكترونية، وزيادة الوزن واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالسعرات الحرارية والدهون.

 

وقال الدكتور محمد عماد الدين استشارى عمليات السمنة وتنسيق القوام، من ضمن أسباب ظهور اللغد او الذقن المزدوج فقدان الوزن بمعدل كبير بعد عمليات السمنة مثل التكميم وتحويل المسار، كلما لجأ المريض لحل مشكلة الذقن المزدوجة مبكرا كان أفضل لتجنب الترهلات الشديدة، ويمكن الآن حل مشكلة اللغد بسهولة وأمان بجراحة أو دون مع أحدث التقنيات في مجال الطب التجميلي.

 

وتابع الدكتور محمد عماد الدين إذا كان المريض يعاني تراكم الدهون في منطقة اللغلوغ نلجأ في هذه الحالة إلى شفط الدهون تحت تأثير التخدير الموضعي، واستخدام تقنية الجي بلازما لشد الترهلات إذا وجدت، أما في حالة الترهل الشديد نلجأ إلى شد الرقبة باستخدام المخدر الكلي، ويتم شفط اللغلوغ بالفيزر تحت تأثير التخدير الموضعي من خلال فتحة صغيرة تتراوح بين 2- 3 مللي تحت الذقن أو خلف الأذن، عن طريق حقن كمية من السوائل ثم سحب الدهون بالفيزر.

 

وأكد عماد الدين، أن تقنية الهايفو لشد اللغد والتخلص من الذقن المزدوج، تم الموافقة عليها من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية، من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية المركزة، وتستغرق الجلسة 45- 60 دقيقة في العيادة ولا تحتاج إلى تخدير أو فترة نقاهة، وربما نلجأ إلى جلسة ثانية بعد 6 شهور إذا كان الجلد مترهلًا، وتظهر النتائج الفعلية للجلسة بعد 3- 6 أسابيع.

 

وأشار الدكتور محمد عماد  الدين، ظهرت تقنية شد الذقن المزدوج بالخيوط الطبية المصنوعة من مادة بولي ديوكسانون، وهي خيوط رقيقة وقابلة للذوبان وتعمل على رفع الجلد وشده، وتحفيز إنتاج الكولاجين. وتستغرق حوالي نصف ساعة فقط تحت تأثير التخدير الموضعي.
 

زيادة الوزن نظام غذائى تراكم الدهون الذقن المزدوج الذقن

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