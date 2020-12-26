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مرأة

بدون زيارة الطبيب.. أسباب الشد العضلي وطرق علاجه بالمنزل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:01 م
أسباب الشد العضلي
أسباب الشد العضلي
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هاجر هانئ
يعتبر الشد العضلي من أكثر الأشياء التي يعاني منها العديد من الأشخاص، فيعتبر تشنج عضلي عندما تشتد العضلة فجأة من تلقاء نفسها، ويمكن أن تحدث هذه التشنجات في أي مكان في جسمك ولكنها شائعة في ساقيك.

كشف موقع webmd ، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ الشد العضلي وكان أهمها ضعف الدورة الدموية في الساق، تعمل عضلات ربلة الساق بشدة أثناء التمرين، لا تمتد بما فيه الكفاية، أن تكون نشطًا في درجات الحرارة المرتفعة، التعب العضلي، تجفيف، نقص المغنيسيوم و / أو البوتاسيوم، مشكلة مثل إصابة الحبل الشوكي أو العصب المقروص في رقبتك أو ظهرك.

أسباب الشد العضلي في الفخذ الامامي
يصاب البعض بشد عضلي في الفخد الأمامي يمكن أن يكون الشعور بعدم الراحة في أعلى الفخذ مثل الألم أو الحرقان، كشف موقع verywellhealth.عن أبرز أسباب الشد العضلي في الفخذ الامامي منها ..
-انضغاط العصب الفقري
قد يكون سبب ألم الفخذ هو انضغاط العصب الفقري. قد تضغط الأقراص القطنية المنفتقة أو التهاب المفاصل أسفل الظهر على الأعصاب التي تخرج من العمود الفقري وتنتقل إلى أسفل الفخذ.

-ألم الفخذ المذلي
بسبب الضغط على العصب الجلدي الفخذي الجانبي ، قد يسبب ألم الفخذ المذلي (MP) وخز وتنميل وألم حارق في الجزء الخارجي من فخذك، يحدث عادةً في جانب واحد من الجسم وينتج عن ضغط العصب.

الملابس الضيقة
زيادة الوزن أو السمنة
حمل
نسيج ندبي من إصابة أو جراحة سابقة
إصابة الأعصاب المرتبطة بمرض السكري
حمل محفظة أو هاتف محمول في الجيوب الأمامية والجانبية للبنطلونات
قصور الغدة الدرقية

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علاج الشد العضلي في الفخذ الداخلي
في كثير من الحالات  يمكن علاج الشد العضلي في الفخذ الداخلي دون وصفة طبية أو تدخل طبي، تشمل العلاجات الطبيعية التي قد تجدها فعالة ما يلي وفقا لموقع healthline. 
-العلاج بالحرارة والجليد
-تغييرات في نمط الحياة ، مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة
-راحة
-المعالجة المائية
-المكملات
-العلاج بالإبر
-العلاج بالتدليك
علاجات أخرى لألم الفخذ الداخلي
اعتمادًا على سبب الألم ، تشمل خيارات العلاج الأخرى التي قد يقترحها طبيبك ما يلي:
أدوية الألم التي تصرف بدون وصفة طبية
الأدوية الموصوفة ، مثل الكورتيكوستيرويدات
الأجهزة العلاجية ، مثل الدعامة أو العصا

علاج الشد العضلي في الركبة
يمكن للعديد من المرضى علاج الشد العضلي في الركبة بأنفسهم بالراحة والثلج والضغط والرفع ،إذا كان الألم متوسطًا إلى شديدًا، و يعتبر العلاج الطبيعي ضروري للمساعدة في تقوية الركبة بعد الإجهاد  ؛ سيعمل معالجك الفيزيائي معك على إضافة تمارين تدريجيًا تساعد على استعادة الحركة في الركبة.

علاج الشد العضلي في السمانة
أكد موقع mayoclinic،  بأن يمكنك عادةً علاج تقلصات العضلات في السمنة  بإجراءات الرعاية الذاتية، يمكن لطبيبك أن يوضح لك تمارين الإطالة التي يمكن أن تساعدك على تقليل فرص إصابتك بتقلصات العضلات، كما  يمكن أن يساعدك أيضًا التأكد من بقائك رطبًا جيدًا للتشنجات المتكررة التي تزعج نومك  قد يصف لك الطبيب دواءً لإرخاء عضلاتك.
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