أسباب الشد العضلى .. 8 أعراض تظهر إصابتك بالمرض

أسباب الشد العضلي متعددة، فقد يظهر نتيجة التعب أو الاستخدام غير السليم للعضلات، أو انحناء القدم فجأة إلى أعلى، خاصة عند الرياضيين، أو قد يحدث عند ثني قدمك للأعلى أو انزلاق كعبك على حافة الرصيف.



يتسبب الشد العضلى فى الشعور بالألم وقد تحد من الحركة داخل مجموعة العضلات المصابة، ونظرا لتعدد أسبابه نرصد لكم فى السطور التالية اسباب الشد العضلى.



أسباب الشد العضلي في الساق



1- يحدث الشد العضلى نتيجة الإحماء الخاطئ والقيام بحركة خاطئة قبل النشاط البدني

2-ضعف المرونة

3- الإجهاد والتعب

4- التعرض إلى انزلاق القدمين

5- القفز

6- رفع شيء ثقيل

7-قد يحدث الشد العضلى نتيجة ممارس ةرياضات مثل التجديف أو التنس أو الجولف أو البيسبول



أعراض الشد العضلى فى الساق



1-ظهور مفاجئ للألم

2- وجع شديد

3- نطاق محدود من الحركة

4-كدمات وتورم

5-تشنجات العضلات



علاج الشد العضلى فى الساق



1- الراحة



2- وضع الثلج لمدة 20 دقيقة مباشرة بعد إصابة العضلات الأمر الذى يقلل من التورم.



3- لف المنطقة المصابة بضمادة مرنة حتى ينخفض ​​التورم. احرص على عدم التفاف المنطقة بإحكام شديد، وذلك لتقليل الدورة الدموية.



4- إبقاء العضلات المصابة مرفوعة فوق مستوى قلبك.



5- استخدم أدوية مضادة للالتهابات حتى تساعد في الحفاظ على الألم والتورم.



الوقاية من الشد العضلي فى الساق



1- عدم الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة، حيث يُنصح بأخذ فترات راحة متكررة للتحرك وتغيير الموقف، مع استخدم كرسيًا يوفر دعمًا جيدًا لأسفل الظهر، أو استخدم وسادة للدعم فى محاولة للحفاظ على مستوى ركبتيك مع الوركين.



2- الحفاظ على الموقف الجيد عند الوقوف والجلوس إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا في أحد المواضع، فحاول تغيير وضع قدم واحدة ثم الأخرى على مسند قدم منخفض، هذا يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على عضلات الظهر.



3- رفع الأشياء بعناية، حافظ على استقامة ظهرك ، وثني على الركبتين ، وارفع دائمًا بأرجلك، امسك الوزن بالقرب من جسمك، لا ترفع وتطور في نفس الوقت.



4- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع السقوط، مثل تجنب الأسطح الزلقة، والحفاظ على أرضياتك غير مرتبة.



5- فقدان الوزن



6- ارتداء الأحذية التي تناسب بشكل صحيح.



7-يمكن للتمرينات المنتظمة أن تبقي عضلاتك صحية وقوية، ولكن التقنيات المناسبة لها أهمية حاسمة في منع إجهاد العضلات.



اسباب الشد العضلى فى البطن



1- ممارسة رياضة البطن بشكل مفرط

2-عدم الاحماء بشكل صحيح قبل التمرين

3- القيام بحركة غير صحيحة أثناء التمرين

4-رفع غير صحيح للأشياء الثقيلة

5-التواء الجسم فجأة

6-العطس بعنف أو السعال

7-يمكن للعضلات البطنية الضيقة أو المتعبة أو إصابة سابقة بالمنطقة أن تزيد من خطر شد عضلات البطن.



اسباب الشد العضلى للاطفال



1- الكدمات وهى إصابة في الأنسجة الرخوة غالبًا ما تنتجها قوة حادة مثل الركلة أو السقوط أو النفخ. النتيجة المباشرة ستكون الألم ، التورم ، وتغير اللون.



2- الالتواء: إصابة ملتهبة أو ملتوية أو تمزق في الرباط. غالبًا ما تؤثر الالتواء على الكاحلين أو الركبتين أو الرسغين.



3- الإجهاد هو إصابة لعضلة أو وتر، وغالبًا ما يكون بسبب الإفراط في الاستخدام أو القوة أو التمدد.



أعراض الشد العضلى للاطفال



1- ألم وتورم في المنطقة المصابة

2- صعوبة في استخدام أو نقل المنطقة المصابة بطريقة طبيعية

3-الدفء، كدمات أو احمرار في المنطقة المصابة



أسباب الشد العضلى فى سمانة الساق

1- انزلاق القدم

2- القفز

3- الركض

4- رفع شيء ثقيل بطريقة خاطئة

5- عدم الإحماء قبل بدء التمارين الرياضية

6- القيام بحركات مستمرة مثل التجديف أو التنس أو الجولف أو البيسبول

7- وضع سيئ

8- أنواع معينة من الأدوية، مثل الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.



أسباب الشد العضلى فى الرقبة



1- يحدث الشد العضلى فى الرقة بسبب توتر العضلات مثل العمل في مكتب لفترة طويلة دون تغيير الموقف.

2- النوم مع رقبتك في وضع سيئ.

3- تعرض رقبتك لرجيج أثناء التمرين.

4- إصابة الرقبة مثل السقوط وحوادث السيارات والرياضة.

5-في حالة كسر عظام الرقبة فقد يتضرر الحبل الشوكي.

6- فى بعض الحالات قد يكون الشد العضلى فى الرقبة ضمن أعراض الأزمة القلبية.

7-التهاب السحايا هو التهاب في الأنسجة الرقيقة المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، غالبًا ما تحدث الحمى والصداع بالرقبة.

8- التهاب المفاصل الروماتويدي يسبب الألم في منطقة الرقبة.

9- في حالات نادرة، تصلب الرقبة أو الألم يحدث بسبب التشوهات الخلقية والأورام وسرطان العمود الفقري.



اسباب الشد العضلى المتكرر



1- الإصابة تشمل أعراض إصابة العضلات الألم والضعف والكدمات والتورم والتشنج.



2- السقوط وحركات التواء مفاجئ، والأنشطة الرياضية هي الأسباب المتكررة.



3- القيام بنفس الأنشطة التي تستخدم نفس الحركات يومًا بعد يوم، قد يكون اتباع نفس التمارين الروتينية أو التركيز بشكل حصري على رياضة واحدة سببًا فى الشد العضلى.



4- الإصابة المفرطة غالبًا ما تظهر في الرياضيين المتنافسين في الألعاب الرياضية مثل الهوكي وكرة القدم والملاكمة والمصارعة وكرة القدم والمسار والميدان، حيث تتأهب ألياف العضلات وتكون عرضة للإصابة عند إجراء نفس النشاط ، مرارًا وتكرارًا ، دون أي تغيير.



5- يعد الاحماء غير المناسب أحد أكثر الأسباب شيوعًا للشد العضلى المتكرر لدى الفرد الرياضي فالألياف في العضلات قادرة على القيام بعملها بناءً على قدرتها على الإطالة والانقباض؛ كلما كانت حركتهم أفضل ، قلت فرصة الإصابة.



6- الوضعية السيئة تسبب ألم العضلات وتوترها، لأن وضع الجسم غير الطبيعي يضغط على العضلات والأنسجة الرخوة، مثل الجلوس بترهل على كرسي، انحناء شديد في أسفل الظهر بسبب ارتداء الكعب العالي أو زيادة الوزن حول الوسط.



7- يمكن أن يؤدي ضعف الشكل أثناء ممارسة الرياضة إلى إصابة العضلات بشكل كبير ، خاصةً عندما يتم وضع قوة كبيرة ، مثل رفع الأثقال ، أو الأنشطة المتفجرة ، أو التحمل لفترات طويلة للنشاط على أعلى شكل رديء.



8- متلازمة المقصورة: المقصورات عبارة عن مجموعات من العضلات والأعصاب والأوعية الدموية في الذراعين والساقين، مغطاة بلفافة قاسية، تحدث متلازمة المقصورة عندما تسبب الإصابة تورمًا ونزيفًا داخل المقصورة، مما يزيد الضغط على الأوعية الدموية المحيطة والأعصاب والعضلات إلى حد الاختناق المغذي والأكسجين الكافيين، ويتأثر الجزء الأمامي من الجزء الأسفل من الساق بشكل متكرر.



9- يمكن أن يؤدي الضغط النفسي أو البدني إلى توتر العضلات ، وهو رد الفعل التلقائي في الجسم للحماية من الإصابة والألم.



10-حمى الجبال الصخرية المرقطة التيفوس: مرض يهدد الحياة، فالطفح الجلدي هو علامة شائعة، وعادة ما تتطور بعد يومين إلى أربعة أيام إلى حمى، وتشمل الأعراض الأخرى آلام العضلات والقيء وآلام في المعدة والصداع ونقص الشهية.



مصدر المعلومات مواقع healthline و medicalnewstoday وspine-health وclevelandclinic.