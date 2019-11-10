أسباب الشد العضلي المتكرر.. احترس من هذا المرض

اسباب الشد العضلى المتكرر، متعددة حيث تشمل الإصابة أو الإفراط في ممارسة الرياضة والتعرض للضغط العصبى، ويسبب الشد العضلى المتكرر الألم وعدم القدرة على الحركة، إلا أنه يمكن علاجها بنجاح في المنزل باستخدام أدوية الثلج والحرارة والمضادة للالتهابات، ونرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب الشد العضلى المتكرر.



اسباب الشد العضلى المتكرر



1- الإصابة تشمل أعراض إصابة العضلات الألم والضعف و الكدمات والتورم والتشنج.



2- السقوط و حركات التواء مفاجئ ، والأنشطة الرياضية هي الأسباب المتكررة.



3- القيام بنفس الأنشطة التي تستخدم نفس الحركات يومًا بعد يوم، قد يكون اتباع نفس التمارين الروتينية أو التركيز بشكل حصري على رياضة واحدة سببًا فى الشد العضلى.



4- الإصابة المفرطة غالبًا ما تظهر في الرياضيين المتنافسين في الألعاب الرياضية مثل الهوكي وكرة القدم والملاكمة والمصارعة وكرة القدم والمسار والميدان، حيث تتأهب ألياف العضلات وتكون عرضة للإصابة عند إجراء نفس النشاط ، مرارًا وتكرارًا ، دون أي تغيير.



5- يعد الاحماء غير المناسب أحد أكثر الأسباب شيوعًا للشد العضلى المتكرر لدى الفرد الرياضي فالألياف في العضلات قادرة على القيام بعملها بناءً على قدرتها على الإطالة والانقباض؛ كلما كانت حركتهم أفضل ، قلت فرصة الإصابة.



6- الوضعية السيئة تسبب ألم العضلات وتوترها، لأن وضع الجسم غير الطبيعي يضغط على العضلات والأنسجة الرخوة، مثل الجلوس بترهل على كرسي، انحناء شديد في أسفل الظهر بسبب ارتداء الكعب العالي أو زيادة الوزن حول الوسط.



7- يمكن أن يؤدي ضعف الشكل أثناء ممارسة الرياضة إلى إصابة العضلات بشكل كبير ، خاصةً عندما يتم وضع قوة كبيرة ، مثل رفع الأثقال ، أو الأنشطة المتفجرة ، أو التحمل لفترات طويلة للنشاط على أعلى شكل رديء.



8- متلازمة المقصورة : المقصورات عبارة عن مجموعات من العضلات والأعصاب والأوعية الدموية في الذراعين والساقين ، مغطاة بلفافة قاسية، تحدث متلازمة المقصورة عندما تسبب الإصابة تورمًا ونزيفًا داخل المقصورة ، مما يزيد الضغط على الأوعية الدموية المحيطة والأعصاب والعضلات إلى حد الاختناق المغذي والأكسجين الكافيين، و يتأثر الجزء الأمامي من الجزء الأسفل من الساق بشكل متكرر.



9- يمكن أن يؤدي الضغط النفسي أو البدني إلى توتر العضلات ، وهو رد الفعل التلقائي في الجسم للحماية من الإصابة والألم.



10-حمى الجبال الصخرية المرقطة التيفوس: مرض يهدد الحياة، فالطفح الجلدي هو علامة شائعة ، وعادة ما تتطور بعد يومين إلى أربعة أيام إلى حمى، وتشمل الأعراض الأخرى آلام العضلات والقيء وآلام في المعدة والصداع ونقص الشهية.



مصدر المعلومات موقع clevelandclinic.