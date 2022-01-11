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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار التيك توك على أطفالنا.. انتهاك الخصوصية والاستغلال

صدى البلد

يعتبر  التيك توك من أهم مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة ، وهي أحد أكثر التطبيقات انتشارًا، وبالأخص بين الأطفال والمراهقين، ولكن فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على الصحة العقلية، فقد يجادل البعض بأن استخدام TikTok يعرض الأطفال للخطر وآخرون يعتبرونه من المنصات المفيدة للاطفال. 



تأثيرات ضارة لإستخدام الأطفال التيك توك

ويدعي آخرون أنه يمكن أن يفيد إستخدام التيك توك للاطفال من احترامهم لذاتهم.، وفي السطور التالية سنحاول أن نستكشف أضرار وسلبيات استخدام الأطفال لتطبيق TikTok وتأثيره عليهم، وفقا لما نشر في موقع cyberwise، وتشمل : 
 

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- يعرض الطفل للأشخاص الاستغلاليين الجنسيين :
وبينما يعمل تيك توك على حظر الأشخاص الذين يستغلون التيك توك في تقديم محتوى جنسي سئ، إلا ان هناك بعض المحتويات المخفية على التيك توك والتي يمكن ان تعرض الأطفال القصر على ارتكاب والتفكير في أمور جنسية وغير أخلاقية.

- يضر بالخصوصية :
و يضر التيك توك TikTok بخصوصياتك وخصوصية أطفالك لأنه يقوم بعرض حياتك على الشاشة أما الاخرين. في كثير من الأحيان ، يصور الأطفال أمام منازلهم ، ويتباهون بالديكورات الداخلية لمنازلهم ، ويشاركون مواقعهم ، ويتباهون بسيارات والديهم ، ويعرضون لوحة الترخيص.

 

إنتهاك الخصوصية والإستغلال.


- التعرض للتعليقات السلبية :
ومن أكثر المشكلات التي يواجهها مستخدمي التيك توك ، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، انه كلما زاد عدد المستخدمين لمنصة ما ، زادت فرص تلقي تعليقات سلبية. حتى كبار المبدعين في المنصة عبروا عن مخاوفهم فيما يتعلق بالتعليقات السلبية حتى أنهم يشعرون بالقلق وعدم الأمان عند قراءتها؛ حيث أن التعليقات السلبية يمكن أن تؤثر بشدة على احترام الذات والثقة بالنفس، بل وتؤدي إلى إيذاء النفس .

- يضر احترام الذات :
ويتسبب تلقي التعليقات السلبية ، أو حتى تعليق واحد ، تأثير مدمر على تقدير الطفل لذاته؛ حيث تعرضت TikTok والشبكات الاجتماعية الأخرى ، مثل Instagram و Facebook ، لانتقادات بسبب آثارها السلبية على ثقة الفرد بنفسه بسبب التعليقات. هذا يمكن أن يضر بشدة بالصحة العقلية للفرد، والتي يمكن ان تدفع الأطفال إلى إيذاء أنفسهم ومواجهة مشاكل أخرى، مثل فقدان الشهية والشره المرضي، وغيرها من المشاكل .

التيك توك إستخدام الأطفال التيك توك مواقع التواصل الاجتماعي TikTok الصحة العقلية الخصوصية

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