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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفتيات .. تعرفي على استخدامات البوتكس والفيلر في التجميل وتصغير السن

استخدامات البوتوكس
استخدامات البوتوكس والفيلر

قدمت الدكتور هاجر علي أخصائية الجلدية والتجميل عدة نصائح للفتيات والسيدات الراغبات في الظهور بشكل مناسب ومعالجة بعض المشكلات التي تواجههن كتجاعيد الوجه أو التخلص من رائحة العرق تحت الإبط.

وأكدت الدكتورة هاجر علي أنه يتم اللجوء لحقن البوتكس والفيلر للتخلص من مشكلات متعددة، مشيرة إلى أن البوتكس عبارة عن مادة بروتينية  تحقن في الوجه.

وأوضحت الدكتورة هاجر علي، أن إجراء البوتكس يخفي تجاعيد الجبهة وتحسين الابتسامة خصوصا الضحكة اللثوية فيرفع شتر الشفة العلوية عند الابتسام فيحسن شكل الفم.

ولفتت الدكتورة هاجر علي، إلى أن البوتكس يستخدم أيضاً لعلاج التجاعيد الحركية وهي التجاعيد التي تظهر عند حركة العضلة وتنتهي عند انتهاء الحركة ، فتحسن البوتكس من التجاعيد دون ان تزيلها تماماً

بينما أكدت الدكتورة هاجر علي أخصائية الجلدية والتجميل، أن الفيلر هو عبارة عن مادة طبيعية من الهيالورونيك اسيد  موجودة بالفعل في البشرة وهي مسؤولة عن نضارة البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد وعند حقن البشرة بالفيلر تظهر نضارة واختفا۶ الترهل الظاهر في الوجه ونفخ الشفاه وتحديدها ليبدو الشخص اصغر سنا مع الاحتفاظ بنفس الملامح .


كما ظهرت أنواع جديدة للفيلر تغني عن عمليات الجراحة حيث اصبح يحقن في الارداف لتكبيرها وإزالة الترهلات منها او منطقه الصدر ليبدو اكبر حجما او رفعه ، ويستخدم أيضا للمناطق تحت العين والتي لا يمكن علاجها إلا بالفيلر فقط.

وأشارت إلى أن طبيب الجلدية والتجميل يقوم بوضع نسب معينة من الفيلر ويتم حقنها تحت الجلد، ويمكن استخدامه في أي سن وليس كما هو متعارف عليه

البوتوكس حقن البوتوكس الفيلر رائحة العرق تحت الإبط تجاعيد الوجه

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