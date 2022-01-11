عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي.. بالأدوية والمراهم

أسرع طريقة لعلاج
أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي

يبحث الكثيرون عن أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي؛ حيث يعتبر الشد العضلي هو انقباض مفاجئ وغير إرادي لواحدة أو أكثر من العضلات، ويمكن للشد العضلي أن يحرم من النوم بسبب حدوث التقلصات الشديدة، رغم  أن التقلصات غير مؤذية، إلا أنها تسبب ألما شديدا وصعوبة استخدام الجزء المصاب .

 

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي


أدوية لعلاج الشد العضلي 

يمكن إستخدام أدوية لعلاج الشد العضلي عندما يتطور الشد العضلي ويزداد، وبالأخص في عضلات الساق، بالإضافة إلى تسببها في ألم شديد ومفاجئ ، وقد يشعر البعض عند الإصابة بالشد العضلي بوجود كتلة صلبة من الأنسجة العضلية تحت الجلد .

استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، التي تساهم في إرخاء العضلات على المدى القصير في مواقف معينة لتخفيف تقلصات العضلات الناتجه عن إصابة أو حدث مؤقت. وتشمل هذه الأدوية سيكلوبنزابرين ( فليكسيريل )، أورفينادرين ( Norflex )، و باكلوفين ( Lioresal ).

وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي على شكل حقن الجرعات العلاجية من توكسين التسمم الغذائي ( البوتوكس ) بنجاح لبعض اضطرابات التوتر العضلي التي تكون موضعية لمجموعة محدودة من العضلات. قد تستمر الاستجابة الجيدة عدة أشهر أو أكثر ، ويمكن بعد ذلك تكرار الحقن.

وتركز أدوية لعلاج الشد العضلي المصاحبة لحالات طبية معينة بشكل عام على علاج الحالة الأساسية. في بعض الأحيان ، يتم وصف أدوية إضافية خصيصًا للتشنجات مع بعض هذه الحالات.

إذا كنت تعاني من التقلصات الشديدة، والمتكررة، ولا تستجيب بشكل جيد أدوية لعلاج الشد العضلي البسيطة ، أو لا ترتبط بأي سبب واضح ، عندها يحتاج المريض والطبيب إلى التفكير في إمكانية الإشارة إلى علاج مكثف .

هناك حالات متنوعة لإستخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، وتشمل مشاكل في الدورة الدموية والأعصاب والتمثيل الغذائي والهرمونات والأدوية والتغذي. من غير المألوف حدوث تقلصات عضلية نتيجة لحالة طبية دون وجود علامات واضحة أخرى على وجود التشنجات .

 

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي


علاج سريع للشد العضلي 


يساعد تدليك العضلات برفق في كثير من الأحيان على علاج سريع للشد العضلي والشعور بالاسترخاء ، وكذلك استخدام القربة بماء دافئ أو الإستحمام بالماء الدافئ. إذا كان التشنج مرتبطًا بفقدان السوائل ، كما هو الحال غالبًا مع النشاط البدني القوي.

وبالنسبة لطرق علاج سريع للشد العضلي؛ فيمكن إيقاف معظم التشنجات في القدمين والساقين، والتخلص من الشد العضلي بممارسة تمارين التمدد والوقوف والمشي، ويتم علاج تقلص عضلات الساق عبر وقوف الشخص على مسافة قدمين إلى 2.5 قدم من الحائط، ويميل إلى الحائط لوضع الساعدين على الحائط مع جعل الركبتين مستقيماً والظهر والكعبين على اتصال مع الارضية. 

ويتضمن العلاج السريع للشد العضلي ثني الكاحل عن طريق سحب أصابع القدم نحو الرأس بينما لا تزال مستلقية على السرير مع ساقك مستقيمة قدر الإمكان. بالنسبة لعلاج تشنج اليدين، فإن الضغط على اليد على الحائط مع توجيه الأصابع لأسفل سيؤدي إلى شد عضلات الأصابع المتشنجة.

 ليست هناك حاجة للأدوية بشكل عام لعلاج التشنج العادي لأن معظم التشنجات تهدأ تلقائيًا قبل امتصاص ما يكفي من الأدوية حتى يكون لها تأثير، إذا كنت تعاني من تقلص عضلي ، فقد توفر هذه بعض الإجراءات التالية المزيد من الراحة :

- تمدد وتدليك :
ويمكن علاج سريع للشد العضلي، وفركها برفق لمساعدتها على الاسترخاء. في حالة الإصابة بـ التشنج عضلي في عضلات الساق ، لذا ضع وزنك على ساقك المتشنجة واثني ركبتك قليلاً، وإذا كنت غير قادر على الوقوف ، اجلس على الأرض أو على كرسي مع تمديد ساقك المصابة .

وحاول سحب الجزء العلوي من قدمك على الجانب المصاب باتجاه رأسك بينما تظل ساقك في وضع مستقيم، ويساعد أيضًا في تخفيف تشنج الفخذ الخلفي (وتر المأبض)، وتشنج عضلات الفخذين الأمامي، واستخدم كرسي تثبيت نفسك وحاول سحب قدمك على الجانب المصاب لأعلى باتجاه الأرداف .

- استخدام الحرارة أو البرودة :
ويمكن علاج سريع للشد العضلي باستخدام منشفة دافئة أو وسادة تدفئة على العضلات المشدودة، ويمكن أيضًا أن يساعدك الاستحمام بماء دافئ  وتوجيه الماء على العضلة المتشنجة، بالإضافة إلى أنه يؤدي تدليك العضلات المتقلصة بالثلج إلى تخفيف الألم أيضا . 

 

طبيب يحذر من حالات معينة قبل إجراء عملية شد الجسم

تعانى من التنميل وضعف العضلات؟ .. إليك طرق علاج التهاب الأعصاب


 

أفضل مرهم للشد العضلي 

لا أحد يستمتع بشعور الاستيقاظ في الصباح وهو يعاني من الشد العضلي؛ ويمكن لإستخدام أفضل مرهم للشد العضلي، ويمكن تطبيق كريم أو جل أو بلسم لفرك العضلات أن يعالج بطريقة سحرية التشنج التي تشعر بها ، ولكنه قد يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي ويحسن نوعية حياتك اليومية.

وأفاد بحث جديد أن أفضل مرهم للشد العضلي التي تحتوي على مسكنات الآلام الموضعية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مفيدة إذا كنت مصابًا (وخاصة إذا كنت لا تستطيع تناول مضادات الالتهاب الفموية بسبب مشاكل الجهاز الهضمي). 

وتوفر المسكنات أو المواد الهلامية الأخرى ، خاصة تلك التي تحتوي على المنثول ، إحساسًا بالبرودة، هناك أيضًا تلك التي تحتوي على CBD و THC، حيث يمكن إستخدامها مع مرهم للشد العضلي .

ويمكن استخدام مرهم للشد العضلي و الكريمات إلى المواد الهلامية مع المسكنات، يمكن أن يساعد التدليك العضلي في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وعلى الرغم من أنها قد لا تعالج الالتهاب الحاد، إلا أن تدليك العضلات يمكن أن يساعد في تهدئة بعض تلك الآلام. 

 تدليك مرهم للشد العضلي قد يساعد أيضًا في تخفيف الألم الشديد ، مما يمنحك راحة مهدئة من الألم الذي يشعر بها الكثير من الأشخاص، و ليست هناك حاجة للأدوية بشكل عام لعلاج التشنج العادي لأن معظم التشنجات تهدأ تلقائيًا .

ويمكن مع إستخدام أفضل مرهم للشد العضلي القيام ببعض التمارين البسيطة  حتى تساعد على الاسترخاء. في حالة الإصابة بـ التشنج العضلي في عضلات الساق، فقد تساعد تمارين التمدد والوقوف والمشي في علاجه .

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي


حقن لعلاج الشد العضلي

هناك أبحاث جديدة تفيد أن هناك حقن لعلاج الشد العضلي يمكن ان تساهم في تخفيف الألم، ومن ابرزها توكسين البوتولينوم ، أو البوتوكس ، هو بروتين يوقف التشنجات العضلية، ويتم حقنه مباشرة في العضلات. يحدث التشنج عندما تنقبض عضلاتك أو تتحرك من تلقاء نفسها، ويشة الشعور بالشد العضلي الشعور بالوخز.

وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام حقن لعلاج الشد العضلي على شكل حقن الجرعات العلاجية من توكسين التسمم الغذائي ( البوتوكس ) بنجاح لبعض اضطرابات التوتر العضلي التي تكون موضعية لمجموعة محدودة من العضلات، وقد تستمر فعاليته الجيدة أشهر أو أكثر ، ويمكن بعد ذلك تكرار الحقن.

وقد يفكر طبيبك في حقن لعلاج الشد العضلي عن طريق البوتوكس لعلاج بعض التشنجات العضلية، كـ ارتعاش الوجه، واضطرابات حركة العين، وخلل التوتر العنقي، والتشنج العضلي الناتج عن التواء الرأس والرقبة .

وقد يستخدم الطبيب حقن لعلاج الشد العضلي عن طريق حقن البوتوكس لعلاج مشاكل أخرى أيضًا. يمكن أن تشمل الصداع النصفي المزمن أو التعرق المفرط، ويتم إعطاء حقن البوتوكس.

ويركز حقن لعلاج الشد العضلي المصاحبة لحالات طبية معينة بشكل عام على علاج الحالة الأساسية. في بعض الأحيان ، يتم وصف أدوية إضافية خصيصًا للتشنجات مع بعض هذه الحالات.

وبالطبع ، إذا كانت التقلصات شديدة ، ومتكررة ، ومستمرة ، ولا تستجيب بشكل جيد حقن لعلاج الشد العضلي البسيطة ، أو لا ترتبط بأي سبب واضح ، عندها يحتاج المريض والطبيب إلى التفكير في إمكانية الإشارة إلى علاج مكثف .

وهناك حالات متنوعة لإستخدام حقن لعلاج الشد العضلي، وتشمل مشاكل في الدورة الدموية والأعصاب والتمثيل الغذائي والهرمونات والأدوية والتغذي. من غير المألوف حدوث تقلصات عضلية نتيجة لحالة طبية دون وجود علامات واضحة أخرى على وجود التشنجات .

 

**مصدر الخبر من موقع : familydoctor \ bestproducts \ medicinenet \ mayoclinic

الشد العضلي علاج الشد العضلي أدوية لعلاج الشد العضلي علاج سريع للشد العضلي أفضل مرهم للشد العضلي حقن لعلاج الشد العضلي

موضوعات متعلقة

تمارين بسيطة لتقوية وتنشيط عضلات الجسم

تمارين تعزز العضلات ولتدعيم مفصل الركبة .. شاهد

تمارين الكارديو لنحافة وتقوية العضلات.. شاهد

كل ما لا تعرفه عن عملية نحت الجسم.. نتائجها مشرفة وتنحت العضلات

ترشيحاتنا

بعد استقبال السيسي لابو مازن..برلماني: مصر تثبت يوما تلو الآخر مساندتها لفلسطين

لبناني مشارك في منتدى شباب العالم: الصحة النفسية تتداخل مع مجالات الحياة..فيديو

عدوية شعبان عبد الرحيم: عملت لأخويا بلوك.. ومشاني من البيت علشان الفلوس

أخبار التكنولوجيا.. أفضل طرق لنقل صور سناب شات..وفيفو تطلق رسميا هاتفvivo Y33T

49 % زيادة بالمبيعات.. رولز رويس تحقق طفرة غير مسبوقة في 2021

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي.. بالأدوية والمراهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان كيروش .. استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

ظهور إصابة كورونا جديدة في بعثة منتخب مصر بالكاميرون

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

عاجل .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة.. تعرف على المصابين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يتفقد مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء وتراثنا ومتحف حياة كريمة

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

فيديو

وزير الرياضة يتفقد جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم| صور وفيديو

ليست كورونا ..زوجة الإبراشي تكشف السبب الحقيقي وراء وفاته .. فيديو

مصروفي كان قليل وبروح التمرين مشي .. ياسمين صبري تكشف أسرار طفولتها

حرامي أحذية في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ