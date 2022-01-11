أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي.. بالأدوية والمراهم

يبحث الكثيرون عن أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي؛ حيث يعتبر الشد العضلي هو انقباض مفاجئ وغير إرادي لواحدة أو أكثر من العضلات، ويمكن للشد العضلي أن يحرم من النوم بسبب حدوث التقلصات الشديدة، رغم أن التقلصات غير مؤذية، إلا أنها تسبب ألما شديدا وصعوبة استخدام الجزء المصاب .

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي



أدوية لعلاج الشد العضلي

يمكن إستخدام أدوية لعلاج الشد العضلي عندما يتطور الشد العضلي ويزداد، وبالأخص في عضلات الساق، بالإضافة إلى تسببها في ألم شديد ومفاجئ ، وقد يشعر البعض عند الإصابة بالشد العضلي بوجود كتلة صلبة من الأنسجة العضلية تحت الجلد .



استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، التي تساهم في إرخاء العضلات على المدى القصير في مواقف معينة لتخفيف تقلصات العضلات الناتجه عن إصابة أو حدث مؤقت. وتشمل هذه الأدوية سيكلوبنزابرين ( فليكسيريل )، أورفينادرين ( Norflex )، و باكلوفين ( Lioresal ).



وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام أدوية لعلاج الشد العضلي على شكل حقن الجرعات العلاجية من توكسين التسمم الغذائي ( البوتوكس ) بنجاح لبعض اضطرابات التوتر العضلي التي تكون موضعية لمجموعة محدودة من العضلات. قد تستمر الاستجابة الجيدة عدة أشهر أو أكثر ، ويمكن بعد ذلك تكرار الحقن.



وتركز أدوية لعلاج الشد العضلي المصاحبة لحالات طبية معينة بشكل عام على علاج الحالة الأساسية. في بعض الأحيان ، يتم وصف أدوية إضافية خصيصًا للتشنجات مع بعض هذه الحالات.



إذا كنت تعاني من التقلصات الشديدة، والمتكررة، ولا تستجيب بشكل جيد أدوية لعلاج الشد العضلي البسيطة ، أو لا ترتبط بأي سبب واضح ، عندها يحتاج المريض والطبيب إلى التفكير في إمكانية الإشارة إلى علاج مكثف .



هناك حالات متنوعة لإستخدام أدوية لعلاج الشد العضلي، وتشمل مشاكل في الدورة الدموية والأعصاب والتمثيل الغذائي والهرمونات والأدوية والتغذي. من غير المألوف حدوث تقلصات عضلية نتيجة لحالة طبية دون وجود علامات واضحة أخرى على وجود التشنجات .

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي



علاج سريع للشد العضلي



يساعد تدليك العضلات برفق في كثير من الأحيان على علاج سريع للشد العضلي والشعور بالاسترخاء ، وكذلك استخدام القربة بماء دافئ أو الإستحمام بالماء الدافئ. إذا كان التشنج مرتبطًا بفقدان السوائل ، كما هو الحال غالبًا مع النشاط البدني القوي.



وبالنسبة لطرق علاج سريع للشد العضلي؛ فيمكن إيقاف معظم التشنجات في القدمين والساقين، والتخلص من الشد العضلي بممارسة تمارين التمدد والوقوف والمشي، ويتم علاج تقلص عضلات الساق عبر وقوف الشخص على مسافة قدمين إلى 2.5 قدم من الحائط، ويميل إلى الحائط لوضع الساعدين على الحائط مع جعل الركبتين مستقيماً والظهر والكعبين على اتصال مع الارضية.



ويتضمن العلاج السريع للشد العضلي ثني الكاحل عن طريق سحب أصابع القدم نحو الرأس بينما لا تزال مستلقية على السرير مع ساقك مستقيمة قدر الإمكان. بالنسبة لعلاج تشنج اليدين، فإن الضغط على اليد على الحائط مع توجيه الأصابع لأسفل سيؤدي إلى شد عضلات الأصابع المتشنجة.



ليست هناك حاجة للأدوية بشكل عام لعلاج التشنج العادي لأن معظم التشنجات تهدأ تلقائيًا قبل امتصاص ما يكفي من الأدوية حتى يكون لها تأثير، إذا كنت تعاني من تقلص عضلي ، فقد توفر هذه بعض الإجراءات التالية المزيد من الراحة :



- تمدد وتدليك :

ويمكن علاج سريع للشد العضلي، وفركها برفق لمساعدتها على الاسترخاء. في حالة الإصابة بـ التشنج عضلي في عضلات الساق ، لذا ضع وزنك على ساقك المتشنجة واثني ركبتك قليلاً، وإذا كنت غير قادر على الوقوف ، اجلس على الأرض أو على كرسي مع تمديد ساقك المصابة .



وحاول سحب الجزء العلوي من قدمك على الجانب المصاب باتجاه رأسك بينما تظل ساقك في وضع مستقيم، ويساعد أيضًا في تخفيف تشنج الفخذ الخلفي (وتر المأبض)، وتشنج عضلات الفخذين الأمامي، واستخدم كرسي تثبيت نفسك وحاول سحب قدمك على الجانب المصاب لأعلى باتجاه الأرداف .



- استخدام الحرارة أو البرودة :

ويمكن علاج سريع للشد العضلي باستخدام منشفة دافئة أو وسادة تدفئة على العضلات المشدودة، ويمكن أيضًا أن يساعدك الاستحمام بماء دافئ وتوجيه الماء على العضلة المتشنجة، بالإضافة إلى أنه يؤدي تدليك العضلات المتقلصة بالثلج إلى تخفيف الألم أيضا .





أفضل مرهم للشد العضلي

لا أحد يستمتع بشعور الاستيقاظ في الصباح وهو يعاني من الشد العضلي؛ ويمكن لإستخدام أفضل مرهم للشد العضلي، ويمكن تطبيق كريم أو جل أو بلسم لفرك العضلات أن يعالج بطريقة سحرية التشنج التي تشعر بها ، ولكنه قد يوفر الراحة التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الحالي ويحسن نوعية حياتك اليومية.



وأفاد بحث جديد أن أفضل مرهم للشد العضلي التي تحتوي على مسكنات الآلام الموضعية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مفيدة إذا كنت مصابًا (وخاصة إذا كنت لا تستطيع تناول مضادات الالتهاب الفموية بسبب مشاكل الجهاز الهضمي).



وتوفر المسكنات أو المواد الهلامية الأخرى ، خاصة تلك التي تحتوي على المنثول ، إحساسًا بالبرودة، هناك أيضًا تلك التي تحتوي على CBD و THC، حيث يمكن إستخدامها مع مرهم للشد العضلي .



ويمكن استخدام مرهم للشد العضلي و الكريمات إلى المواد الهلامية مع المسكنات، يمكن أن يساعد التدليك العضلي في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وعلى الرغم من أنها قد لا تعالج الالتهاب الحاد، إلا أن تدليك العضلات يمكن أن يساعد في تهدئة بعض تلك الآلام.



تدليك مرهم للشد العضلي قد يساعد أيضًا في تخفيف الألم الشديد ، مما يمنحك راحة مهدئة من الألم الذي يشعر بها الكثير من الأشخاص، و ليست هناك حاجة للأدوية بشكل عام لعلاج التشنج العادي لأن معظم التشنجات تهدأ تلقائيًا .



ويمكن مع إستخدام أفضل مرهم للشد العضلي القيام ببعض التمارين البسيطة حتى تساعد على الاسترخاء. في حالة الإصابة بـ التشنج العضلي في عضلات الساق، فقد تساعد تمارين التمدد والوقوف والمشي في علاجه .

أسرع طريقة لعلاج الشد العضلي



حقن لعلاج الشد العضلي

هناك أبحاث جديدة تفيد أن هناك حقن لعلاج الشد العضلي يمكن ان تساهم في تخفيف الألم، ومن ابرزها توكسين البوتولينوم ، أو البوتوكس ، هو بروتين يوقف التشنجات العضلية، ويتم حقنه مباشرة في العضلات. يحدث التشنج عندما تنقبض عضلاتك أو تتحرك من تلقاء نفسها، ويشة الشعور بالشد العضلي الشعور بالوخز.



وفي السنوات الأخيرة ، تم استخدام حقن لعلاج الشد العضلي على شكل حقن الجرعات العلاجية من توكسين التسمم الغذائي ( البوتوكس ) بنجاح لبعض اضطرابات التوتر العضلي التي تكون موضعية لمجموعة محدودة من العضلات، وقد تستمر فعاليته الجيدة أشهر أو أكثر ، ويمكن بعد ذلك تكرار الحقن.



وقد يفكر طبيبك في حقن لعلاج الشد العضلي عن طريق البوتوكس لعلاج بعض التشنجات العضلية، كـ ارتعاش الوجه، واضطرابات حركة العين، وخلل التوتر العنقي، والتشنج العضلي الناتج عن التواء الرأس والرقبة .

وقد يستخدم الطبيب حقن لعلاج الشد العضلي عن طريق حقن البوتوكس لعلاج مشاكل أخرى أيضًا. يمكن أن تشمل الصداع النصفي المزمن أو التعرق المفرط، ويتم إعطاء حقن البوتوكس.



ويركز حقن لعلاج الشد العضلي المصاحبة لحالات طبية معينة بشكل عام على علاج الحالة الأساسية. في بعض الأحيان ، يتم وصف أدوية إضافية خصيصًا للتشنجات مع بعض هذه الحالات.

وبالطبع ، إذا كانت التقلصات شديدة ، ومتكررة ، ومستمرة ، ولا تستجيب بشكل جيد حقن لعلاج الشد العضلي البسيطة ، أو لا ترتبط بأي سبب واضح ، عندها يحتاج المريض والطبيب إلى التفكير في إمكانية الإشارة إلى علاج مكثف .



وهناك حالات متنوعة لإستخدام حقن لعلاج الشد العضلي، وتشمل مشاكل في الدورة الدموية والأعصاب والتمثيل الغذائي والهرمونات والأدوية والتغذي. من غير المألوف حدوث تقلصات عضلية نتيجة لحالة طبية دون وجود علامات واضحة أخرى على وجود التشنجات .





**مصدر الخبر من موقع : familydoctor \ bestproducts \ medicinenet \ mayoclinic