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مرأة

أسباب الشد العضلى فى الرقبة.. تجنب هذه الطريقة عند الجلوس

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:00 م
الشد العضلي في الرقبة
الشد العضلي في الرقبة
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أمينة الدسوقى
أسباب الشد العضلى فى الرقبة متعددة، حيث إن الشد العضلى فى الرقبة يأتى بسبب ميل الرقبة لفترة طويلة مثل الجلوس أمام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر لفترة طويلة جدًا أو متكررة، كما يؤدي التأثير المفاجئ إلى تحريك الرأس والعمود الفقري العنقي بسرعة كبيرة للغاية مثل التعرض لحوادث الدراجات أو الإصابات الرياضية، مثل كرة القدم.

الشد العضلى فى الرقبة هو إصابة للعضلات والأوتار التي تدعم وتحريك الرأس والعنق، حيث إن الرقبة عرضة للإصابة لأنها قادرة على مجموعة واسعة من الحركة، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أسباب الشد العضلى فى الرقبة.

أسباب الشد العضلى فى الرقبة

1- يحدث الشد العضلى فى الرقة بسبب توتر العضلات مثل العمل في مكتب لفترة طويلة دون تغيير الموقف.
2- النوم مع رقبتك في وضع سيئ.
3- تعرض رقبتك لرجيج أثناء التمرين.
4- إصابة الرقبة مثل السقوط وحوادث السيارات والرياضة.
5-في حالة كسر عظام الرقبة فقد يتضرر الحبل الشوكي.
6- فى بعض الحالات قد يكون الشد العضلى فى الرقبة ضمن أعراض الأزمة القلبية.
7-التهاب السحايا هو التهاب في الأنسجة الرقيقة المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي، غالبًا ما تحدث الحمى والصداع بالرقبة.
8- التهاب المفاصل الروماتويدي يسبب الألم في منطقة الرقبة.
9- في حالات نادرة، تصلب الرقبة أو الألم يحدث بسبب التشوهات الخلقية والأورام وسرطان العمود الفقري.

أعراض الشد العضلى فى الرقبة

1- ألم فى الجزء الخلفي من الرقبة، أو معظمها في الرقبة.
2- قد يستمر الألم المزعج ليلا.
3-ألم حاد. قد يكون الألم الذي يشبه السكين أحيانًا.
4-ألم يزداد سوءًا مع الحركة.
5- تشنج العضلات يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن الإصابة إلى حدوث تشنجات مؤلمة في العضلات المصابة وربما في العضلات القريبة.
6-تصلب الرقبة قد يكون تحريك الرقبة في اتجاه واحد أو أكثر أمرًا صعبًا.

طرق الوقاية من اسباب الشد العضلى فى الرقبة

1- الجلوس بطريقة صحيحة تأكد من أن كتفيك في خط مستقيم فوق الوركين وأن أذنيك على كتفيك مباشرة.
2-خذ فترات راحة متكررة، عندما تعمل ساعات طويلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، استيقظ وحرك وامتد رقبتك وكتفيك.
3-اضبط مكتبك ومقعدك وجهاز الكمبيوتر الخاص بك بحيث تكون الشاشة في مستوى العين. يجب أن تكون الركبتين أقل قليلًا من الوركين و استخدم مساند ذراعك.
4-تجنب وضع الهاتف بين أذنيك وكتفك عند التحدث.
5- الابتعاد عن التدخين، حيث يعرضك لخطر الإصابة بألم في الرقبة.
6-تجنب حمل الحقائب الثقيلة مع الأشرطة فوق كتفك.
7-النوم في وضع جيد، حيث يجب محاذاة رأسك وعنقك مع جسمك، واستخدم وسادة صغيرة أسفل رقبتك وحاول أن تنام على ظهرك مع رفع فخذيك على وسائد، مما يؤدي إلى تسطيح عضلاتك الشوكية.

مصدر المعلومات مواقع healthline وspine-health.
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