مطالبا اللاعبين بالحفاظ على الأداء.. طارق أبو العينين يحضر مران سيراميكا كليوباترا

حرص المهندس طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي المشرف على فريق الكرة بالنادي، على حضور التدريبات اليوم الثلاثاء في أحد الملاعب الفرعية بإستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

واجتمع أبو العينين والبطاوي مع اللاعبين على هامش المران، حيث أكد طارق أبو العينين أهمية الحفاظ على الأداء الجيد للفريق خلال الفترة الماضية وبذل أقصى جهد لديهم، مشددا على دعم مجلس الإدارة للفريق حتى يحقق النتائج المطلوبة خاصة أن سيراميكا كليوباترا يمتلك مجموعة من أفضل العناصر في مختلف المراكز تحت قيادة جهاز فني على مستوى مميز بقيادة الكابتن هيثم شعبان.

من جانبه قال معتز البطاوي إن اللاعبين عليهم التكاتف والتركيز لتحقيق بطولة كأس الرابطة التي تنطلق غداً لأول مرة ويستهلها فريق سيراميكا كليوباترا بمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل، مطالبا اللاعبين بتقديم كل ما في وسعهم لتحقيق أهدافهم وأهداف النادي.

