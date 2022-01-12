متى تكون الصورة حرام؟.. 4 أمور احذر منها

متى تكون الصورة حرام ؟ عن هذا الشأن ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الصورة ومتى تكون حراما؟.

متى تكون الصورة حرام؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الصورة تكون حراما لو كانت بارزة كأن تكون تمثالا أو بحجمه مثلا، والأمر الثاني أن تكون هذه الصورة التي تكون بارزة وبحجكم التمثال يقصد من صنعها مضاهاة خلق الله.

وتابع أمين الفتوى: كذلك تكون الصورة حراما لو كانت بقصد العبادة أو بقصد التعظيم.

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حكم رسم الأشخاص والأشياء الحية



وقال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم رسم البورتريه وهو رسم جسم الإنسان بالألوان أو القلم الرصاص.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز رسم الأشياء الحية وخصوصًا البورترية أم حرام؟»، أن الرسم الذى يتعلق برسم البورتريه والرسم باليد جائز وليس فيه شيء أما الحديث الذى ورد فى الكلام عن التصاوير فهو عن التماثيل الملعونة فاللعن هنا على التماثيل لأنها هى التى يمكن أن يكون هناك محاولة للنفخ فيها لتكون كالإنسان أى التماثيل الكاملة التى يكون فيها قصد لمُضاهاة خلق الله لكن غير ذلك فليس هناك حرام.

وأشار إلى أن الرسم باليد أو التصوير الفوتوغرافى جائز وليس فيه حُرمة فرسم البورترية جائز حتى لو كان للإنسان أو للحيوان وليس حراما".

حكم رسم صور لذوات الأرواح ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: "إن رسم ذوات الأرواح مثل العصفورة أو الإنسان أو الحيوان جائز ولا شيء فيه".

وأشار الى أن هذا يعود على حسب موضوعه هترسم شجر مناظر طبيعية حاجة طيبة ده حلال، شيء يهدئ الشعور، ويظهر الحس الراقي والذوق العالي".

وتابع قائلًا: إن رسم الأشخاص عليه خلاف بين العلماء في قضية رسم ذوات الأرواح، معقبًا: "المفتى به في دار الإفتاء مذهب المالكية وهو الجواز، ولكن حتى مع الجواز هترسم إيه، وماهو المحتوى هل جيد مقبول وراقي، أم مبتذل يدعو للرذيلة أو ما يغضب الله".

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حكم طباعة الصور على المج

سؤال تم توجيهه لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: أن طبع الصور على المج جائز طالما موضوع الصورة ليس محرماً .