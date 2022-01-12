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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال سيارة ميكروباص سقطت في تبطين إحدى الترع ببني سويف وإصابة 6 أشخاص|صور

سقوط سيارة بترعة
سقوط سيارة بترعة ببني سويف

تمكنت معدات الأجهزة التنفيذية ببني سويف، مساء الثلاثاء، من انتشال سيارة أجرة ميكروباص، كانت قد سقطت في ترعة "بني عفان" بطريق "اهناسيا- بني سويف" التي تجرى بها أعمال التبطين، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

وتلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص ثم انقلبت في الترعة أمام قرية بني عفان بطريق اهناسيا- بني سويف ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وعلى الفور انتقلت خمس سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم فاطمة سلام عبدالعال 20 سنة، طالبة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ونصر بكري عبدالعزيز 50 سنة، فلاح مصاباً باشتباه خلع بالكتف اليمني،  وايه يوسف محمد 19 سنة، طالب مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ويوسف أشرف عيد 19 سنة،  طالب مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وبلال عبد الناصر سعد 27 سنة، مصاباً بكسر بالعمود الفقري، ومحمد شعبان عيد 19 سنة طالب مصاباً بتر بالذراع اليسرى.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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