تزامنا مع تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.. أمريكا توقف الرحلات الجوية

كشفت إدارة الطيران الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت لوقت وجيز إقلاع الطائرات من بعض مطارات الساحل الغربي، أمس الإثنين، قرب الوقت الذي قامت فيه كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي.

وبحسب "رويترز" قال مسؤول أمريكي إن ”إدارة الطيران أوقفت بعض عمليات الساحل الغربي لأقل من 15 دقيقة بسبب التقارير الأولية عن أحداث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، دون أن يربط ذلك مباشرة بإطلاق الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم، نددت أمريكا بـ كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخًا باليستيًا، قائلة إنه ”انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن، ويمثل تهديدًا لجيرانها والعالم“، وقال متحدث باسم قيادة الدفاع الفضائي لأمريكا الشمالية إنها ”لم تصدر أي تحذير بعد إطلاق الصاروخ“.

وكان تقييم قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية، أن إطلاق الصاروخ لا يمثل تهديدًا فوريًا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو حلفاء الولايات المتحدة.

وطبقًا للتقارير المنشورة، والاتصالات الحية لمراقبة الملاحة الجوية، فقد تم وقف إقلاع الطائرات، حوالي الساعة الثانية والنصف مساء، بتوقيت المحيط الهادئ.

وردت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، على دعوة 6 دول لها إلى ”الامتناع عن أي أنشطة جديدة مزعزعة للاستقرار“، بإطلاق صاروخ باليستي نحو البحر، في أحدث تجاربها الصاروخية.

وذكر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، ما قد يكون صاروخًا باليستيًا، في ثاني إطلاق من نوعه على ما يبدو في أقل من أسبوع بعد أيام من حث الزعيم كيم جونغ أون جيش بلاده على إحراز مزيد من التقدم العسكري.

كما أكدت كوريا الجنوبية إطلاق ”مقذوف مجهول الهوية“، دون الخوض في التفاصيل.