القومي لحقوق الإنسان: مصر تتعامل مع اللاجئين كمواطنين من الدرجة الأولى

قال عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جلسة اليوم في منتدى شباب العالم كانت محط اهتمام 111 ناشطا من 47 دولة، مؤكدا أن المناقشات اليوم عن ملف حقوق الإنسان كانت رائعة.

وأضاف شيحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خبر اليوم" المذاع علي قناة "أون إي"، أن مصر الآن بها، لأول مرة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بناء على إرادة مصرية خالصة وهذا ألزم مصر بمواثيق دولية، مشيرا إلى أن جلسة المحاكاة ناقشت قضايا حقوق الإنسان بكل موضوعية وجدية وفقا للمواثيق الدولة.

وأوضح شيحة، أن مصر تتعامل مع اللاجئين كمصريين من الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن مصر بها 6 ملايين لاجئ يتم معاملتهم بشكل جيد.