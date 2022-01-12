لو بتبرد زيادة .. اكتشف أسباب برودة اليدين والقدمين

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة أسباب برودة اليدين والقدمين فهى من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء بشكل واسع.

وتساعد معرفة أسباب برودة اليدين والقدمين فى التمكن من الوقاية من هذه المشكلة وعدم حدوثها نهائيا طوال فصل الشتاء.

ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” فإن هناك العديد من الحالات الصحية الأكثر شيوعًا والتي يمكن أن تسبب البرودة في أطرافك بضعف الدورة الدموية أو تلف الأعصاب مما يتسبب فى أسباب برودة اليدين والقدمين.

نكشف لكم أهم أسباب برودة اليدين والقدمين في الشتاء المرتبطة بالحالات المرضية، وأبرزها :

مرض الشرايين

عندما تضيق الشرايين أو تختل وظيفتها ، فإنها تقلل من تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك و هناك عدة أنواع من أمراض الشرايين مثل مرض الشرايين المحيطية وارتفاع ضغط الدم الرئوي الأولي وداء رينود وهي من أهم أسباب برودة اليدين والقدمين.

داء السكري

يعد ضعف الدورة الدموية أحد أعراض مرض السكري خاصة في أطرافك مما قد يتسبب في برودة اليدين والقدمين كما يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب وتضيق الشرايين وكلاهما قد يساهم في برودة اليدين والقدمين.



ويتسبب داء السكري في تلف الأعصاب خاصة في القدمين أحد مضاعفات مرض السكري وهو ناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم على مدى فترة طويلة من الزمن، وأحد الأعراض المبكرة هو الشعور "بوخز وخز" في قدمين أو يدين.



قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو حالة يكون فيها نشاط الغدة الدرقية لديك غير نشط ولا تنتج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية للحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي في الجسم تعمل بشكل صحيح ويصيب النساء أكثر من الرجال ، وهو شائع فوق سن 60.

الشعور بالبرد هو أحد أعراض قصور الغدة الدرقية وتشمل الأعراض الأخرى التعب وآلام المفاصل وتيبسها وجفاف الجلد وترقق الشعر والاكتئاب.



نقص فيتامين ب 12

A وفيتامين B-12 نقص يمكن أن تعطيك أعراض عصبية بما في ذلك الشعور برودة اليدين والقدمين، وخدر، أو وخز.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان ، وهو مهم للحفاظ على خلايا الدم الحمراء الصحية، و لا ينتج جسمك فيتامين ب 12 لذلك عليك الحصول عليه من الأطعمة التي تتناولها.

عوامل أخرى تؤثر على برودة اليدين والقدمين