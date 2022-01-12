هدايا قيمة يحرص سائحو الأقصر على اقتنائها من السوق السياحية |فيديو وصور

تمثال وجلابية وعطارة..

الأقصر مدينة المائة باب قبلة السياحة الثقافية فى العالم فهى تمتلك ثلث آثار العالم وأجمل المناظر الطبيعية بصعيد مصر، فبعد أن يتجول السائح فى أحضان معابدها يبحث دائما على اقتناء الهدايا والتى تجدها بالسوق السياحية بالأقصر .

يقول عبد المنعم عبد العظيم، أحد أصحاب البازارات ، السوق السياحية بوسط مدينة الأقصر تجدها مليئة بالبازارات السياحية التى تضم التحف والانتيكات والتماثيل الفرعونية المقلدة أيضًا تجد العديد من المشغولات اليدوية والاكسوارات والبرديات والجلباب الصعيدي والجلباب الفرعونى ايضا وملابس بكار للاطفال ايضا يوجد محلات للعطارة النادرة والتى يحرص السائح على اقتنائها

وأضاف عبد العظيم أن السوق السياحية من الأماكن المعروفة بالأقصر، فهناك الكثير من السائحين يسألون عنه بمجرد وصولهم مطار الاقصر الدولي لأخذ الهدايا والصور التذكارية منه، فإن السياح يقبلون إليه لوجود مختلف الملابس المرسوم عليها صور لأشهر ملوك الفراعنة القدماء لارتدائها أثناء زيارتهم للمعالم الاثرية بالبر الغربي والشرقي لالتقاط الصور التذكارية بها وسط هذه المعالم.

ويقول أحمد جلال مرشد سياحي إن السوق السياحية تمتاز بأنها الوحيدة التى تقوم يبيع الأزياء الفرعونية للرجال والنساء والأطفال المطرزة والمرسومة بجميع أنواع الأقمشة والتى نقش عليها أشهر ملوك الفراعنة القدماء والتى تتراوح أسعارها ما بين 200 و300 جنيه للسائح.

وأوضح " جلال " أن السوق يوجد بداخلها بيع الموروثات الشعبية المصرية المشهورة، ومنها الملوخية الناشفة، البامية الناشفة والكركادية والفول السودانى ايضا تباع بها أنواع مختلفة من خلطات الطعام والتى تضاف على الأسماك واللحوم والطيور فالسوق السياحية تعتبر قبلة جميع السائحين والمصريين على حد سواء فى شراء الهدايا.



الجدير بالذكر السوق السياحية بمحافظة الأقصر قد شهد فى الأعوام السابقة أعمال تطوير شاملة، تزامنًا مع تطوير ميادين المدينة السياحية وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإبراز الصورة الحضارية والجمالية لمدينة الأقصر، ونفذ التطوير بما يتناسب مع الشكل الحضاري ووفقًا للتصميمات الموضوعة تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

IMG_٢٠٢٢٠١١١_٢٣٢٦٣٢٨٤

IMG_٢٠٢٢٠١١١_٢٣٢٦٢٢٨٩

IMG_٢٠٢٢٠١١١_٢٣٢٦١٨٠٢

IMG_٢٠٢٢٠١١١_٢٣٢٦١٤٨٧

IMG_٢٠٢٢٠١١١_٢٣٢٦٠٧٥١