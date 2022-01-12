الخطيب يطلب تقريرا طبيا شاملا عن حالة بدر بانون بسبب مونديال الأندية

قال محمد شبانة، ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، طلب تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة بدر بانون لاعب الفريق الذي تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشارك في نهائيات الأمم الإفريقية".

وتابع: "وجه الخطيب بضرورة توفير كل أوجه الرعاية للاعب وإجراء جميع الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته وعرضه على أكبر المتخصصين في هذا الِشأن".

وأضاف أن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تواصل خلال الساعات الماضية مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي للوقوف علي الحالة الصحية لبدر بانون لإعداد تقرير طبى مفصل عنه، لا سيما بعد التقارير المغربية التي أشارت إلى أن اللاعب يعاني من أزمة في التنفس تسببت في غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده".



وأكمل: "بات من المؤكد غياب بدر بانون عن الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر لها خلال الفترة من 3-12 فبراير المقبل".

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أنه ينتظر تحديد موعد وصول المغربي بدر بانون مدافع الفريق، لإجراء فحوصات طبية شاملة وللاطمئنان على حالته الصحية بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي.



وأكد «أبوعبلة»، في تصريحات له، أن «بانون» سيتحدد برنامجه العلاجي والطبي للفترة المقبلة، بعد عودته والاطمئنان على حالته الصحية في القاهرة.



واستأنف الفريق تدريباته ظهر مساء أمس الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.



ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر الخميس على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.