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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير قطر

بعث  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

وقال خادم الحرمين في برقية العزام" علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة".

وتابع الملك سلمان "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء مماثلة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

وقال ولي العهد السعودي " تلقيت نبأ وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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وأعلن الديوان الأميري القطري، الثلاثاء، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد، الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".

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