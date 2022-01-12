صحف الكويت: الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على حقوق الإنسان .. والرشيد: الضرائب ليست أولوية للإصلاح الاقتصادي.. واستشهاد فلسطينى بعد ضربه وتعذيبه برام الله

-الرئيس يؤكد لعباس دعم التحرك الفلسطيني لإيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام

-الحكومة في الكويت: الأولوية القصوى لـ«الدَّين العام»

-إصابات كورونا في الكويت تواصل الارتفاع وتسجل 4397 حالة جديدة

-جرائم الاحتلال تتوالى.. استشهاد مسن فلسطيني

تناولت الصحف الكويتية مستجدات الشأن المحلي في البلد العربي، علاوة على تناولها القضايا في مصر، إضافة إلى الإفادة بآخر المستجدات فيما يخص فيروس كورونا كبقية الصحف الدولية.



قالت صحيفة الأنباء، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري ومن خلال معتقدات تمارسها، مشددا على أن جهود الدولة المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم التمييز لم تقدم عليها تحت أي نوع من أنواع الضغوط، بل في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها.



وقال الرئيس السيسي، في مداخلة امس أمام جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية.

وأضاف الرئيس إن التنوع والاختلاف بين الناس والدول هو الواقع، وأخشى أن يكون اللون أو المشارب السياسية الواحدة في العالم نوعا من أنواع «الاستعلاء بالممارسة».

وقال الرئيس إن جائحة كورونا لم تعط فرصة للدول في التعامل معها إلا من خلال فرض إجراءات وقيود، وأن هذه الإجراءات التي صاحبتها كانت كاشفة لقضية حقوق الإنسان، وأن القيود التي فرضتها الدول الغربية خلال الجائحة كان بعضها ضد مبادئ ومفاهيم «تتصور هذه الدول أنها ضمن حقوق الإنسان، مثل حرية التنقل وحرية التطعيم وغيرها».

وأوضح أن المصلحة العليا للعالم كافة اقتضت فرض هذه الإجراءات والقيود، لأن الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدول، مشيرا إلى أن هذا ألقى الضوء على اقتصار حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية.

في موضوعٍ آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الديبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس بشرم الشيخ، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد، خلال اللقاء، على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

ومن جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسي ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية.



ذكرت الأنباء في الشأن المحلي، أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب الرشيـــد أن الضـرائب ليست أولوية للاصلاح الاقتصــادي، مبينـا أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان التزاما دوليا، ولكنهما تطبقان بقانون وليس بقرار من الوزير.

وأكد الرشيد على أهمية قانون الدين العام، مبينا أنه ضروري لتمويل عجز الموازنة وذلك شريطة وجود خطة اقتصادية في هذا الشأن، كاشفا في الوقت ذاته عن أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تلك الخطة.



نقلت صحيفة الوطن الكويتية، حديث وزير الري محمد عبد العاطي من إن مصر لا تعترض على مشروع سد النهضة الإثيوبي بل تشعر بالقلق جراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء و تشغيل السد.

وأشار عبد العاطي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن مصر تحتاج سنويا 114 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصتها السنوية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.

وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا.

وحسب تقديرات الري بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا.

وقالت صحيفة القبس، دق تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت ناقوس الخطر، محذراً من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً.

وشدد التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني.



ووضع التقرير قانونَي «الدّين العام» و«السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال» كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.

وتضمنت قائمة التشريعات المطلوب استعجالها: {خطة التنمية الوطنية، التطوير الإسكاني، الرهن العقاري، الخصخصة، الطيران المدني، السياحة، إصلاح الرواتب، تسعير خدمات الطاقة، شركات مياه وكهرباء، الشركات البريدية، مرسوم التحاسب، التسجيل التجاري، وحقوق الملكية الفكرية}.

في غضون ذلك، شدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، على أن إصدار قانون الدّين العام ضرورة من أجل تمويل عجز الموازنة، بشرط توافر خطة اقتصادية شاملة، وهو ما تعمل الوزارة على الانتهاء منه في الوقت الحالي.

قالت الصحيفة ، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الثلاثاء، تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم «الصحة» الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية، إنه تم تسجيل 626 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.3 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة، ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 2473 حالة.

قالت القبس، استشهد مسن فلسطيني، اليوم الأربعاء، شمال مدينة رام الله جراء الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه بقسوة من قبل قوة من جيش الاحتلال.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن المسن عمر أسعد (80 عاماً) من قرية «جلجيليا» شمال رام الله استشهد صباح اليوم الأربعاء بعد الاعتداء عليه من قوات الاحتلال الصهيوني.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي ان اسعد وصل الى مجمع فلسطين الطبي متوفى.

ونقلت الوزارة عن عائلته قولها إن جنود الاحتلال هاجموا المركبة التي كان يستقلها وقيدوه واعتدوا عليه بالضرب ما أدى لإصابته بجلطة قلبية.