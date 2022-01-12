التعليم العالي: لا تغيير بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا يوجد أي تغير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021 /2022 حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير ، حتي الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

تعقد أمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات وسط إجراءات احترازية مشددة حيث تشترط الجامعات ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاح لدخول الجامعة ، وذلك منذ بداية العام الدراسي الذي بدأ السبت 9 أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول في 3 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في موعدها

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.

وشدد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.



انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 19 فبراير

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير ويستمر حتي الخميس 9 يونيو المقبلين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير حتي الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

وأضاف "المصدر" أنه بذلك يقطع المجلس الأعلى للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد إجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

وأضاف " المصدر" أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير 2022، ويستمر حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

وظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات وتأجيل أجازة منتصف العام الدراسي .

