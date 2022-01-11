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رئيس التحرير
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تعليم

لتدريب أعضاء هيئة التدريس.. تعاون "مصري - كوري" بجامعة بني سويف التكنولوجية

صدى البلد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من د. محمد شكر ندا القائم بعمل جامعة بني سويف التكنولوجية، حول أنشطة التعاون مع الخبراء الكوريين.

وأشار التقرير إلى أنشطة مركز تعليم اللغة الكورية الجديد بمقر الجامعة، والذي يبدأ نشاطه لمساعدة الطلاب على تعلم اللغة الكورية لصقل مهاراتهم اللغوية؛ بهدف تدريب وتأهيل الطلاب، وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن المركز يعُد نموذجًا يُحتذى به في تعليم اللغة الكورية المُتخصصة في التعليم التكنولوجي على المستويين النظري والتطبيقي، ويقوم خبراء من كوريا بالتدريس للطلاب في قاعات ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس.

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في سياق متصل، استقبلت الجامعة فريق آخر من الخبراء الكوريين؛ للمُساهمة في تطوير البرامج الدراسية الحالية، وإعداد برنامج تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للحصول على الاعتماد من هيئة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة على استخدام أساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة في طرق التدريس بالجامعة، وذلك في إطار التعاون القائم من خلال الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية؛ لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

من جانبه، أكد د. محمد شكر ندا أن التعاون المُثمر والمُستمر بين جامعة بني سويف التكنولوجية والشُركاء الكوريين يأتي استكمالاً لخطة الجامعة التي تستهدف الارتقاء بمجال تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وفقًا للأسس الدولية في التعليم التكنولوجي.

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