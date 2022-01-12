البحيرة.. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بمركز أبو المطامير

حوادث البحيرة

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق جناكليس بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق جناكليس بنطاق مركز أبو المطامير.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و تم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

