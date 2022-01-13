يبدأ بـ 700 دولار.. سامسونج تفتح باب الحجز لهاتف Galaxy S21 FE

بدأت شركة سامسونج Samsung، الجولة العالمية لهاتف الفئة المتوسطة الجديد Galaxy S21 FE، وهو متاح الآن للبيع في سوق الولايات المتحدة مع بعض العروض الترويجية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت عملاقة التقنية الكورية سامسونج، هاتفها الأحدث Galaxy S21 FE، مقابل سعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يعادل 10 آلاف و900 جنيه مصري)، لطراز 6 + 128 جيجابايت، وأما إصدار 8 + 256 جيجابايت فيأتي مقابل سعر 770 دولار (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy S21 FE



وتشمل العروض الترويجية التي تقدمها سامسونج إلى عملائها عند شراء هاتف Galaxy S21 FE، شهادة إلكترونية بقيمة 100 دولار، أو يمكنهم الحصول على سماعة أذن لاسلكية من إنتاج الشركة، ويمكنهم الاختيار بين Galaxy Buds Live أو Galaxy Buds Pro مقابل 30 دولار (والتي يتم بيعها عادة مقابل 170 دولار).

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بشاشة بقياس 6.4 بوصة، من نوع OLED، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا وتدعم تقنية HDR10+، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.



ويأتي هاتف سامسونج، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع ثبات بصري، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S21 FE بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888 في الولايات المتحدة، والمطورة بدقة تصنيع 5 نانومتر، وإصدار آخر يعمل بمعالج الشركة Exynos 2100، ويقترن كلا المعالجين بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ومن حيث سعة البطارية زودت سامسونج هاتف Galaxy S21 FE بواحدة بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يتم شحنها بنسبة 50 % في غصون 30 دقيقة.