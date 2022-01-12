بالصلصال الحراري.. "سمر" تبدع في تجسيد الهدايا

بقدر من البساطة و بأنامل ذهبية تحول سمر الصلصال الحرارى إلى نماذج محاكاة لشخصيات شهيرة وأشكال وميداليات عصرية صغيرة، تلك العجينة التى تشكلها بحرفية ودقة عالية لإخراج قطعة فنية تسر الناظرين .

في البداية قالت سمر محمد لعدسة صدي البلد انا خريجة كلية تجارة جامعة عين شمس وبعد التخرج بدأت الدراسات الحرة داخل كلية فنون جميلة قسم تصوير وبعد ذلك التحقت بالعمل كمدرسة فنون في بعض المراكز المتخصصة في هذا النوع من الكورسات الخاصة بالفن وتابعت بدأت التعامل مع الصلصال الحراري منذ عامين واستطعت باستخدامه في تشكيل علقة السيارات وعمل الميداليات والكتابة والرسم علي المجات .

واضافت محمد زاد الإقبال في الفترة الأخيرة على المنتجات المصنوعة من الصلصال الحراري بسبب ان بيتم صنع هدية مميزة للمصنوعه من أجله هذه القطعة وتكون قطعه واحد فقط مصممة لشخص مميز ولا يمكن تكرارها لأنها بتكون شكل يفضله صاحب الهدية او كلمة مميزة له او لون بيحبه لذلك هذه الهدية بتكون مميزة جدا له .

وتابعت سمر محمد الصلصال الحراري هو نفس الصلصال الذي كنا نستخدمه قديما ولكن تم اضافة نسبة من البلاستيك بداخله وهو بيكون في صورة قطع صغيرة وبيتم تشكيلها وبعد ذلك بيتم تسوية الصلصال داخل الفرن لتثبيت الالوان والقوام وبيكون امن جدا عللي الصحة عند استخدامه .

واشارت محمد ان من اهم الادوات التي تساعد في تشكيل الصلصال الحراري هي الأيادي البشرية المدربة علي تشكيل الصلصال بحرفية ودقة كبيرة بالاضافة الي ادوات السليكون وهي ادوات لتنعيم الصلصال الحراري عند التشكيل بالإضافة الي فرش السيلكون بالإضافة الي القطر الذي يستخدم في التقطيع بالاضافة الي الالوان .