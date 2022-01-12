عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصلصال الحراري.. "سمر" تبدع في تجسيد الهدايا

صدى البلد

بقدر من البساطة و بأنامل ذهبية تحول سمر الصلصال الحرارى إلى نماذج محاكاة لشخصيات شهيرة وأشكال وميداليات عصرية صغيرة، تلك العجينة التى تشكلها بحرفية ودقة عالية لإخراج قطعة فنية تسر الناظرين .

 

في البداية قالت سمر محمد لعدسة صدي البلد انا خريجة كلية تجارة جامعة عين شمس وبعد التخرج بدأت الدراسات الحرة داخل كلية فنون جميلة قسم تصوير وبعد ذلك التحقت بالعمل كمدرسة فنون في بعض المراكز المتخصصة في هذا النوع من الكورسات الخاصة بالفن وتابعت بدأت التعامل مع الصلصال الحراري منذ عامين واستطعت باستخدامه في تشكيل علقة السيارات وعمل الميداليات والكتابة والرسم علي المجات .

 

واضافت محمد زاد الإقبال في الفترة الأخيرة على المنتجات المصنوعة من الصلصال الحراري بسبب ان بيتم صنع هدية مميزة للمصنوعه من أجله هذه القطعة وتكون قطعه واحد فقط مصممة لشخص مميز ولا يمكن تكرارها لأنها بتكون شكل يفضله صاحب الهدية او كلمة مميزة له او لون بيحبه لذلك هذه الهدية بتكون مميزة جدا له .

 

وتابعت سمر محمد الصلصال الحراري هو نفس الصلصال الذي كنا نستخدمه قديما ولكن تم اضافة نسبة من البلاستيك بداخله وهو بيكون في صورة قطع صغيرة وبيتم تشكيلها وبعد ذلك بيتم تسوية الصلصال داخل الفرن لتثبيت الالوان والقوام وبيكون امن جدا عللي الصحة عند استخدامه .

 

واشارت محمد ان من اهم الادوات التي تساعد في تشكيل الصلصال الحراري هي الأيادي البشرية المدربة علي تشكيل الصلصال بحرفية ودقة كبيرة بالاضافة الي ادوات السليكون وهي ادوات لتنعيم الصلصال الحراري عند التشكيل بالإضافة الي فرش السيلكون بالإضافة الي القطر الذي يستخدم في التقطيع بالاضافة الي الالوان .

البلاستيك هدايا ميداليات العجينة الالوان فنون جميله

ترشيحاتنا

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

حكم جمع رجل تسعيني للصلاة بوضوء واحد.. الإفتاء تجيب

تلبية لدعوة الرئيس السيسي.. الطفلة جنى في منتدى شباب العالم.. صور

سفير بريطانيا:مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية وقادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة..فيديو

جلسة مثيرة بـ 4700 جنية.. تفاصيل إعلان جلسات فيفي عبده في أبو ظبي

بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي.. المنتخب يفقد أبو الفتوح أمام غينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سريع من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

صدمة في منتخب مصر بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

عامر حسين: كيروش سيحصل على راتب عام ونصف حال إقالته

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشربية.. كيف تحولت من متنفس للنساء لقطعة فنية تذكرنا بالماضي| نوستالجيا

اتهامات متبادلة بين منة شلبي وممرضات..الفنانة: أهملوا والدتي..وملائكة الرحمة: نيمتنا على البلاط

فوائد حليب الماعز للرضع وأفضل أنواعه

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ