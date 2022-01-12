حبة الغلة ..كيف تحارب وزارة الزراعة انتشارها؟

انتشرت خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات الانتحار بحبة الغلة ، ونظرا لعدم فرض قيود عليها ورخص ثمنها يستسهلها المنتحر .



وتعد حبة الغلة أرخص وسيلة للانتحار، وهي أقراص متواجدة في بيوت أغلب المزارعين لحفظ الغلال من التسوس، ويمكن لأي شاب شراءها من أقرب محل لبيع الحبوب والأدوية الزراعية دون رقيب، ثم يبتلعها المنتحر ليتخلص من حياته.





حبة الغلة تستخدم فى جميع دول العالم

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن أن وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تشديد الرقابة على بيع حبة الغلال، بحيثُ يتم بيعها في الجمعيات الزراعية وغرف البنك الزراعي وغيرها من الأماكن التابعة للوزارة ، كما يتم تشديد الرقابة على كميات استيرادها ، حيثُ تم تقليل استيرادها.



وأضاف "الشناوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد" أن حبة الغلة فوسفيد الألمنيوم مبيد حشري مثالي وآمن لإبادة آفات الحبوب وحفظ معظم أنواع الغلال من التسوس.



وأوضح "رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة " أن الحبة تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية لمقاومة الحشرات.

وأكد أن حبة الغلة تستخدم في جميع دول العالم، لأنها المبيد الأكثر أمنًا على الحبوب المخزونة مثل القمح والفاصوليا واللوبيا والفول وليس ضارًا على صحة الإنسان؛ لأنها لا تسبب أثرا باقيا على الحبوب.





ونوه إلي أن هناك عدة وسائل للتخلص من الحياة وليست حبة الغلة فقط، لذا فليس من الضرورة منعها لأنها آمنة الاستخدام على المحاصيل، مؤكدًا أن الحل ليس في منع حبة الغلال ولكن في الرقابة على المنتحرين"، معقبا: "ممكن ينتحروا بأي حاجة تانية؛ سلك تليفون أو غيره".

وتستخدم هذه الحبة في الأساس لحماية القمح من التسوس والحشرات، وتصنف تحت اسم المبيدات الحشرية ، ويتم استيرادها من الهند والصين، واسمها العلمى «فوسفيد الألومنيوم»، وتباع فى محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية، والخطير في هذه الحبة أنها تحتوي على مادة "فوسفيد الألمنيوم" السامة التي لا يوجد لها مضاد للسم على مستوى العالم، وبالتالي إذا تم استخدامها بشكل آخر فيما عدا الغرض الأساسي فإنها تسبب تسمماً يؤدي للوفاة .

حبة الغلة السامة تأتي على هيئة أقراص مثل كويكفوس وسيلفوس وهي خطيرة على الإنسان إذا تناولها أو استنشقها، يحدث له تسمم فوسفيد الألومنيوم الحاد حيث تحتوي هذه المادة على جرعة مميتة تتراوح بين 0.15 و 0.5 جرام.

ماذا تفعل حبة الغلة بالجسم؟

حبة الغلة تتسبب فى حدوث تفجير فى المعدة مثل القنبلة، وهذه الحبة سامة لعضلة القلب والكلى والرئة.

وأكد تقرير رسمي أصدرته لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن مستحضرات فوسفيد الألومنيوم والماغنسيوم (فوسفيد الألومنيوم أو فوسفيد الماغنسيوم) يصل تركيز المادة الفعالة لما يتراوح ما بين 56%، 66% وهي على هيئة أقراص مستديرة أو بلي وزنه 3 جرامات تقريباً، وهي مواد تتسامى في صورة غاز الفوسفين (فوسفيد الهيدروجين) ومسجلة بالمرجعيات الدولية (وكالة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الأوروبية) كما أنها مسجلة ومتداولة في الدول المنتجة لها.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل هذه المستحضرات في مصر منذ سنوات عديدة وتستخدم لمكافحة آفات الحبوب المخزونة و آفات التمور في الشون والصوامع والمطاحن والمخازن، موضحا أنه لا توجد بدائل متاحة لاستخدامها في الصوامع والشون والمطاحن والأماكن التي تخزن فيها الحبوب للاستخدام الآدمي أو الحيواني.

وأوضح التقرير أن مستحضرات هاتين المادتين تعتبر من بدائل بروميد الميثيل الذي يضر بطبقة الأوزون والذي تم حظر استخدامه في مصر لأغراض الزراعة اعتبارًا من يناير2015 تنفيذاً لاتفاقية مونتريال التي وقَّعَت عليها مصر، مشيرا إلى أن معدل استهلاك هذه المواد في مصر يصل نحو 50 طنًا (متوسط السنوات الخمس الماضية) ومن خلال عمليات الخفض وصل الاستهلاك إلى 30 طنا في عام 2018 وفقا للضوابط العلمية للاستخدام للحد من مخاطرها على الصحة العامة والبيئة.

وشددت لجنة المبيدات على أنها حريصة على صحة المواطن المصري قامت اللجنة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية منذ عام 2016 بغرض منع تداول هذه المستحضرات لدى العامة أو الاتجار بها من خلال الأفراد وعدم السماح بتداولها إلا من خلال جهات متخصصة وكذلك الخفض التدريجي للكميات المستهلكة منها سنويًا.