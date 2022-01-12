إغلاق 17 منشأة طبية في حملة تفتيشية بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد بالتعاون مع أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والادارات التابعة لها، ١٩٥ زيارة ميدانية منها 90 منشأة مطابقة و٧٩ منشأة تم انذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور.

وتم تنفيذ قرارات الغلق لعدد (١٧) منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لعدد (٩) منشآت طبية.

وأشارت الدكتورة شيرين مسعد إلى أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب اصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين .