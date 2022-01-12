بعد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي.. المنتخب يفقد أبو الفتوح أمام غينيا

تأكد غياب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن مواجهة المنتخب أمام غينيا بيساو المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية .



وأكدت نتائج الآشعة التي أجراها أحمد أبو الفتوح اليوم عن إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من مباراة الأمس ، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.



وأظهرت نتائج الأشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر اليوم إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره النيجيري أمس، وأجرت البعثة اجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.



خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبه اليوم على ملعب التدريب سيناج بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أمام نيجيريا أو الذين شاركوا في جزء منها، بينما أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة كاملة تدريبات استشفائية في مقر الإقامة.





وواصل عمرو السولية المشاركة في التدريبات الجماعية بالكرة، فيما غاب عن التدريبات أكرم توفيق وأحمد فتوح في انتظار عمل الأشعة اليوم بعد أن حالت ظروف أجهزة الأشعة بالمستشفى عن اجرائها مساء أمس.



وطالب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، لاعبي المنتخب بغلق صفحة الخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الفراعنة بالأمم الإفريقية .



وأكد كيروش ثقته الكبيرة في قدرات لاعبيه في تقديم عرض قوي خلال المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو والظهور بشكل قوي يمحوا آثار الشكل السيئ الذي تم الظهور به أمام نيجيريا .