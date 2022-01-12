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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 388 مواطنا في قافلة مجانية لمرضى العيون بالوادي الجديد

جانب من القافله
جانب من القافله

وقعت قافلة طبية مجانية لمرضى العيون، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على 388 مواطنًا بالمجان في مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وقال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الوادي الجديد، ومشرف ومنظم القافلة، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم لخدمة سكان مركز الفرافرة وقراه، حيث انتهت أعمال القافلة في يومها الأول من توقيع الكشف الطبي على 388 حالة، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لافتًا إلى استكمال أعمال القافلة صباح غد الخميس من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرا.

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وأكد عبدالقادر، أن القافلة تأتي بهدف مكافحة مرض العمى، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وتأتى القافلة بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات "مغربي" للعيون لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمناطق الأولى بالرعاية، وتستمر أعمال القافلة يومين، برعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وأوضح أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب للبسطاء والحالات الأكثر احتياجا بالمجان، لافتًا إلى أن أبناء الفرافرة لهم الحق الأصيل في توفير الخدمات الطبية، وتوصيلها إلى الأماكن المحرومة منها.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفحوصات الطبية تتضمن فحوصات متقدمة للعين، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية وقياس درجات الإبصار، وعمل مقياس للنظارة، وكلها بالمجان، بالإضافة إلى خدمة توفير نظارات النظر، وحفظ النظر بالمجان أيضا، مشيراً إلى تحديد مواعيد لنقل المرضى مجانًا من وإلى الفرافرة للحالات التي تحتاج لإجراء العمليات الجراحية والإقامة مجانا بمستشفيات مغربي للعيون بالقاهرة.

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