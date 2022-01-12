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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تامر عبد القادر ينظم قافلة طبية مجانية للعناية بعيون أبناء الوادي الجديد

صدى البلد

نجحت القافلة الطبية التى نظمها النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب بمدينة الفرافرة، للعناية بعيون أبناء الوادي الجديد، إذ انتهت أعمال القافلة فى يومها الأول من توقيع الكشف الطبي على 388 حالة، حيث وجدت القافلة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر أن تواصل القافلة  أعمالها صباح غد الخميس من الثامنة صباحا حتي الواحدة ظهرا.

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يأتى تنظيم القافلة الطبية لمكافحة مرض العمى، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وتأتى القافلة بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات مغربى للعيون لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمناطق الأولى بالرعاية، وتستمر أعمال القافلة يومين، برعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.


وأوضح عبدالقادر، أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب للبسطاء والحالات الأكثر احتياجا بالمجان، لافتا إلى أن أبناء الفرافرة لهم الحق الأصيل في توفير الخدمات الطبية، وتوصيلها إلى الأماكن المحرومة منها.

وأكد عبدالقادر، أن الفحوصات الطبية تتضمن فحوصات متقدمة للعين، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية وقياس درجات الإبصار، وعمل مقياس للنظارة، وكلها بالمجان، بالإضافة إلى خدمة توفير نظارات النظر، وحفظ النظر بالمجان أيضا، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مواعيد لنقل المرضى مجانا من وإلى الفرافرة للحالات التى تحتاج لإجراء العمليات الجراحية والإقامة مجانا بمستشفيات مغربى للعيون بالقاهرة .
 

التنسيق والتعاون مجلس النواب الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد القافلة الطبية

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