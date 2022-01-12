إعلام النواب تشيد باحترام السيسي للشعب المصري لتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادي

أشادت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، بحديث الرئيس السيسي بجلسة "تجارب في مواجهة الفقر" بمنتدى شباب العالم والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ ، أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، حيث لم يكن من المستطاع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، دون قبول الرأي العام لها وهو سبب نجاحها ، مشيدا بتحمل المصريين تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت رشاد في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر استطاعت تحقيق نجاح أشاد به العالم كله فى مواجهة الفقر برغم وجود جائحة كورونا التى أضرت باقتصاد العالم ، وبالرغم من ذلك كان الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذت مصر هو الداعم لها خلال أزمة كورونا ، حيث أن مصر دخلت الأزمة وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد بفضل الإصلاحات والسياسات النقدية التي نفذتها منذ عام 2016، والتي من المتوقع أن ينتج عنها يصل معدل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه.

كما أثنت امين سر اعلام البرلمان، بشفافية الرئيس خلال حديثة أن هناك مليون ونص إنسان كانوا موجودين في الشارع، تضافرت الجهود بين الدولة وبين صندوق تحيا مصر، وأنشأنا 300 ألف وحدة سكنية للناس دي، وعاوزين نوصل لمليون وحدة سكنية، وده بيكلف أرقام ضخمة جدا”.

يذكر انه انطلقت امس الأول، فعاليات النسخة الرابعة، من منتدى شباب العالم 2020، أول أمس الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.