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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف صبحي: خططنا لإنهاء العملية الانتخابية في المؤسسات الرياضية بعد 15 يناير

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الإعلامي أحمد موسى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة خططت لإنهاء العملية الانتخابية فى المؤسسات الرياضية بعد 15 يناير واللجنة الأولمبية في أبريل المقبل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك استعداد مع الاتحادات للبدء فى البرامج التنفيذية لاعداد ابطالنا لـ أولمبياد 2024.

 ولفت إلى أن الأبطال مستمرين فى تدريباتهم بعيدًا عن الانتهاء من الانتخابات لنكون أفضل فى 2024.


و أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تقديم الدعم للاتحادات الرياضية عقب الانتهاء من الانتخابات، وأعرب عن أمنيته بتقديم أداء مشرف من كافة الألعاب خلال أولمبياد 2024.


وحول مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية قال « مشاركة الأندية بشكل عام في المحافل الأفريقية والدولية يعد تمثيلا لمصر، ويجب أن يكون هناك تنسيقا مع الاتحادات، ومخاطبة الاتحاد الدولي».


وأشاد وزير الرياضة بمبادرة حياة كريمة قائلا «مشروع القرن، ولم يحدث في مصر أو عالميا، يتم تنفيذ تطوير مدروس»، مؤكدا أن مراكز الشباب ستساهم في تطوير الجانب الثقافي والاجتماعي والعقائدي لدى الشباب.


وحول احتمالية تنظيم المونديال قال «ندرس ملف كأس العالم 2030 لا نصمت ونتحدث مع الجميع لكن نأخذ خطوات مسبقة حتى لا نكرر ما سبق »، مشيرا إلى أن مصر تفتح المجال للتعاون مع الجميع حال إقرار تنظيم مشترك.


وأضاف «كلنا حاسين يعني إيه مصر لما شوفنا التنظيم الحالي والسابق لأمم أفريقيا ولا أقصد شئ، يجب أن نكون بقدر إحساسنا بوطنا، مصر قد الدنيا»، مؤكدا دعم الرئيس السيسي لملف الشباب والرياضة سواء بالنسبة للمنشآت أو الجانب البشري.
 

 

 

أشرف صبحي وزير الشباب الانتخابية المؤسسات الرياضية

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