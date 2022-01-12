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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معيط: المشروعات الجديدة وفرت فرص عمل لـ 5 ملايين مواطن..فيديو

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المشروعات التى تمت فى مصر خلال الفترة الماضية توفر بين 4 لـ 5 ملايين فرصة عمل، موضحًا أن جميع المشروعات التى تقوم بها الدولة ينتج عنها فرص عمل للمواطنين.

 

وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن فرص العمل الجديدة تكلف الدولة رقم يصل لـ 240 مليار جنيه رواتب فى العام، لافتا إلى أن المشروعات لو توقفت المشروعات و فرص العمل يؤثر سلبًا على الأمن القومي.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لأول مرة منذ 40 عامًا أمريكا تتحدث عن ارتفاع فى نسبة التضخم التي بلغت أكثر من 6.8%.

وأضاف وزير المالية أن نسبة التضخم فى الدول الأوروبية ارتفعت لأكثر من 5% لأول مرة منذ عشرات السنين.

 ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تطلق تحذيرات بشأن زيادة تكلفة التمويل و السلع مما يؤثر على النمو وفرص العمل ومعدلات الفقر، ويؤثر على الدول النامية و الدول التى تعرضت لمشكلات فى ظل كورونا.

وأشار إلى أن معظم إيرادات دول العالم انخفضت بسبب فيروس كورونا إلى جانب زيادة تكاليف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الدولة المصرية تحتوى جزء من الآثار التى نتجت عن هذه الأزمة.

وكشف أن مصر جزء من الاقتصاد العالمى و المنظومة العالمية، وأن مصر تنفذ مشروعات عملاقة رغم أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدولة تنفق 2 تريليون جنيه تقريبًا والإيرادات تصل إلى 1.5 تريليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن هناك 500 مليار جنيه غير موجودة و البديل تقليل المصروفات أو الاقتراض.

وتابع أن تقليل المصروفات تعنى عدم المطالبة بتوفير سكن أو غاز أو مياه أو صرف صحي، أو فرص عمل أو بناء مستشفيات.

ولفت إلى أن الدولة عليها التزامات محددة لا تستطيع التأخير فى دفعها ومنها 190 مليار جنيه للمعاشات، و 400 مليار جنيه قيمة المرتبات للموظفين، و 340 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و الخبز و الرعاية الصحية، و 130 مليار جنيه للإنفاق على الأمن القومى و حماية الدولة، و أن أعباء الدين هى 579.5 مليار جنيه، وهناك 380 مليار جنيه استثمارات فى المستشفيات و الطرق و الصرف الصحى و تبطين الترع و تحلية المياه.

وأشار إلى أنه قبل التسجيل كان يقف مع أعضاء من مجلس النواب، وكل عضو لديه مشكلة فى الدائرة الخاصة به، فهناك من يطلب بتوفير أجهزة للمستشفيات، و هناك من يطلب خدمات للمواطنين، و الجميع له الحق فى تلبية احتياجات المواطنين.

وتابع :" بكون عايز اساعد الكل لكن الإمكانيات تكون محدود و أيضا الموارد محدودة ولكن يكون هناك سعي تلبية الطلبات".

 

وزير المالية محمد معيط صدى البلد أحمد موسى الأمن القومي

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