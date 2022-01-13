التاريخ سيحكم.. وزير المالية يعلق على إنجازات الدولة.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المشروعات التى تمت فى مصر خلال الفترة الماضية وفرت فرص عمل كثيرة، موضحًا أن جميع المشروعات التى تقوم بها الدولة ينتج عنها فرص عمل للمواطنين.

وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن فرص العمل الجديدة تكلف الدولة رقم يصل لـ 240 مليار جنيه مرتبات فى العام.

ولفت إلى أن المشروعات لو توقفت المشروعات و فرص العمل يؤثر سلبًا على الأمن القومي، وأكد أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل بمتوسط دخل شهري 4 آلاف جنيه، وأن «التاريخ سيحكم علينا، أتذكر المهندس حسب الله كافوري وهو يتعرض للهجوم أمام البرلمان بسبب مدينة العاشر من رمضان، واتهم حينها بإلقاء أموال البلد في الصحراء، والآن تحولت المدنية إلى قلعة صناعية».

وقد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لأول مرة منذ 40 عامًا أمريكا تتحدث عن ارتفاع فى نسبة التضخم التي بلغت أكثر من 6.8%.

وأضاف وزير المالية أن نسبة التضخم فى الدول الأوروبية ارتفعت لأكثر من 5% لأول مرة منذ عشرات السنين.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية تطلق تحذيرات بشأن زيادة تكلفة التمويل و السلع مما يؤثر على النمو وفرص العمل ومعدلات الفقر، ويؤثر على الدول النامية و الدول التى تعرضت لمشكلات فى ظل كورونا.

وأشار إلى أن معظم إيرادات دول العالم انخفضت بسبب فيروس كورونا إلى جانب زيادة تكاليف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية جعلت الدولة المصرية تحتوى جزء من الآثار التى نتجت عن هذه الأزمة.

وكشف أن مصر جزء من الاقتصاد العالمى و المنظومة العالمية، وأن مصر تنفذ مشروعات عملاقة رغم أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدولة تنفق 2 تريليون جنيه تقريبًا والإيرادات تصل إلى 1.5 تريليون جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن هناك 500 مليار جنيه غير موجودة و البديل تقليل المصروفات أو الاقتراض.

وتابع أن تقليل المصروفات تعنى عدم المطالبة بتوفير سكن أو غاز أو مياه أو صرف صحي، أو فرص عمل أو بناء مستشفيات.

ولفت إلى أن الدولة عليها التزامات محددة لا تستطيع التأخير فى دفعها ومنها 190 مليار جنيه للمعاشات، و 400 مليار جنيه قيمة المرتبات للموظفين، و 340 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و الخبز و الرعاية الصحية، و 130 مليار جنيه للإنفاق على الأمن القومى و حماية الدولة، و أن أعباء الدين هى 579.5 مليار جنيه، وهناك 380 مليار جنيه استثمارات فى المستشفيات و الطرق و الصرف الصحى و تبطين الترع و تحلية المياه.

وأشار إلى أنه قبل التسجيل كان يقف مع أعضاء من مجلس النواب، وكل عضو لديه مشكلة فى الدائرة الخاصة به، فهناك من يطلب بتوفير أجهزة للمستشفيات، و هناك من يطلب خدمات للمواطنين، و الجميع له الحق فى تلبية احتياجات المواطنين.

وتابع :" بكون عايز اساعد الكل لكن الإمكانيات تكون محدود و أيضا الموارد محدودة ولكن يكون هناك سعي تلبية الطلبات".

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الشائعات التى ترددت بشأن أن "الدولة تنفق على منتدي شباب العالم أموالا كثيرة، وكان من الممكن أن يتم استغلالها لدعم قطاع الصحة أو أى قطاع آخر".

ونفى “معيط” إنفاق أموال من الموازنة العامة لتنظيم المنتدى، معلقا “هو اللي بيصرف على الدولة”، وكشف أن ليلة الإقامة في مدينة شرم الشيخ عليها 14% ضريبة بالإضافة إلى جذب السياحة خلال انعقاد المنتدى مما يدخل العملة الصعبة.

ولفت وزير المالية، إلى أن أسعار السلع والبترول ارتفعت بسبب جائحة كورونا، مضيفا أنه للمرة الأولى نسبة التضخم ترتفع 5% في الدول الأوروبية بسبب كورونا فضلا عن معظم إيرادات الدول انخفضت بسبب كورونا بالمقارنة مع الاقتصاد المصري الذي لم يتأثر بشكل كبير بسبب قرار الإصلاح الاقتصادي الذي ساعد على تحمل جائحة كورونا، أن تنفيذ الدولة مشروعات قومية مثل الطرق والإسكان و المونوريل حتى لا يعاني الجيل القادم من أزمة في السكن فيلجأ للإقامة في المقابر.



وحول دعم رغيف الخبز «مع ارتفاع سعر طن القمح، تصل تكلفة رغيف الخبز إلى 75 قرشا، المواطن يدفع 5 قروش والدولة تتولى دفع 70 قرشا»، مؤكدا توسع الدولة في زراعة القمح لتقليل الاستيراد.



وأضاف «زيادة عدد السكان 2 مليون سنويا تحتاج إلى توفير سكان وتعليم مناسب، في ظل تقلص مساحة الأرضي الزراعية وهو ما يعني تراجع الإنتاج، وبالتالي نلجأ إلى الاستيراد بالعملة الصعبة»، مردفا «لازم كلنا نفكر مع بعض بلدنا هتروح فين، الأجيال القادمة لها حق في الأراضي الزراعية التي تتآكل» ».



وأردف « ينفع تبني على الأرضي الزراعية الأكثر جودة وتقولي روح صلح في الصحراء إحنا بالمنظر ده نأخذ بلدنا إلى المجهول، هتسيب ولادك وأحفادك يروح السوق يلاقوه فاضي، نحن نتحمل مسؤولية هذه الفترة ثم نعود إلى صفوف المواطنين».



وأشار إلى أن حجم زيادة أسعار القمح بعد ارتفاع الأسعار، تبلغ 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر تستورد من 13 إلى 15 مليون برميل بترول سنويا، وتحريك الأسعار يصدر من لجنة التسعير.



وأوضح أن اكتشافات الغاز وفرت ما يقرب من 500 مليون دولار قيمة الاستيراد، معربا عن أمنيته بعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي.



وكشف وزير المالية أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن الضرائب بكافة أنواعها والجمارك تمثل من 70 إلى 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مضيفا «حياة كريمة مشروع قومي وإحنا معاه للآخر، كونه سيغير في معدلات الفقر».



وأضاف «فقدنا 400 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، فضلا عن إنفاق ما يقرب من 150 مليار إلى 200 مليار إضافية بسبب الأزمة ذاتها»



وأشاد وزير المالية بمنظومة التأمين الشامل «طبق في بورسعيد، وسيستكمل في الأقصر، برنامج طموح وسيساهم في تقليل معدلات الفقر، المواطن سيجري العملية بـ 300 جنيه كحد أقصى»، موضحا أن معدل الفقر انخفض إلى 29% وأكد أن الحكومة وضعت ملف الزيادة السكانية كهدف قومي.