رسالة مهمة من بابا الفاتيكان لوزير الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي للسلام

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رسالة هامة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام ، أكد فيها على التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية ، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي.



من جانبه ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هذه الرسالة ورحب بها ، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار ، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله.

وفي سياق آخر أبرز التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب 2021م ، بشأن جهود الدولة المصرية ومُقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وقد لخص التقرير الصادر عن وزارة الخارجية أهم هذه الجهود في تسع نقاط صـ 18 و 19 من التقرير ، على النحو التالي :

مكافحة الفكر المتطرف



تقوم وزارة الأوقاف بجهود ملحوظة فى مكافحة الفكر المتطرف والعمل على تصحيح الخطاب الديني، وذلك من خلال عدة إجراءات داخليًّا وخارجيًّا على النحو التالي:

1. تقوم الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلال أي من الجماعات المتطرفة للمساجد، حيث لا يُسمح لأي شخص بأداء خطبة الجمعة أو إلقاء الدروس قبل التأكد من صلاحيته للقيام بذلك الدور الدعوي الهام، كما تمنع وزارة الأوقاف استغلال منابر المساجد لنشر الفكر المتطرف، مع إنهاء خدمة من ثبتت إدانتهم في قضايا تخريب أو فساد أو إرهاب وعدم تمكينهم من ممارسة العمل الدعوي مرة أخرى.



2. تنظم وزارة الأوقاف دورات متخصصة لرفع مستوى الأئمة والواعظات حول دحض الخطاب المتطرف، والاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني ، وتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم بهدف بناء شخصية دعوية مستنيرة، ويتم عقد تلك الدورات التدريبية بأكاديمية وزارة الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وغيرها من مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة. ولقد قامت وزارة الأوقاف باستكمال دورها التدريبي والتنويري بالرغم من الصعوبات التى تسببت فيها جائحة "الكورونا" من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية عبر وسائل التواصل الإلكتروني، مثل تطبيقي Zoom و Webex Meet.