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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. منخفض جوي ودرجات حرارة تصل للصفر

الأردن
الأردن

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أنه من المتوقع أن يطرأ اليوم، الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل المتأخرة تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية يتعمق يوم غدٍ، الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والمصاحبة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة.

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وأوضحت الأرصاد الأردنية يحتمل مع ساعات الليل المتأخرة أن تهطل زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج ولفترة قصيرة فوق قمم الجبال العالية الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 60 كم/ س احيانا وتكون مثيرة للغبار، خصوصا في المناطق الصحراوية.

وتبقى الأجواء بعد غد، السبت، باردة جداً وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب وغرب المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء يوم الأحد، باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات تدريجياً في شمال ووسط المملكة، بينما تستمر الأجواء ماطرة في المناطق الجنوبية مع تساقط زخات من الثلج فوق القمم العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 3، المرتفعات الشمالية 11 – 5، مرتفعات الشراة 12 – 4، مناطق البادية 16 – 4، مناطق السهول 15 – 5، الأغوار الشمالية 20 – 8، الأغوار الجنوبية 21 – 9، البحر الميت 20 – 11، وفي خليج العقبة 20 – 9 درجة مئوية.

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