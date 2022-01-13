بنيران صديقة.. مقتل ضابطين بالجيش الإسرائيلي قرب قاعدة عسكرية بـ غور الأردن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، مقتل اثنين من ضباطه قرب إحدى قواعده العسكرية في منطقة غور الأردن.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة إطلاق نار متبادل بسبب خلل في التشخيص".

وأضاف: "أبلغنا عائلتهما وسنجري تحقيقا بشأن مقتلهما بنيران صديقة قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن".

وقالت وسائل إعلام عبرية أمس الأربعاء، إن حدثًا غير معتاد وقع في "متسبيه يريحو" قرب أريحا بالقرب من قاعدة النبي موسى.

وأضافت: "ما يمكن قوله في الوقت الحالي هو أن هذا حادث إطلاق نار غير معتاد أسفر عن إصابة 2 من الجنود بحالة خطيرة، لكن هذا ليس حادثا قوميا".