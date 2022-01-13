بعد الفصل في الطعون.. ننشر القائمة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان و قد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .

و قد شملت القامة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان على 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة و 7 اساتذة بالجامعة .

و تشمل قائمة المرشحين :

الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

وحددت لجنة اختيار القيادات لجامعية يوم 3 فبراير لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان ، وتكون المدة الزمنية للمقابلة 30 دقيقة وذلك لمناقشة المتقدمين فى البرنامج المقدم ثم بعد ذلك إعداد التقارير حول المرشحين تمهيدا لرفعها إلى وزارة التعليم العالى.

