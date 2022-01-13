بعد الفصل في الطعون.. ننشر القائمة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان

أنهت لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات البت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين لمنصب رئيس جامعة حلوان و قد أعلنت عن موعد المقابلة الشخصية للمرشحين ليكون يوم 3 فبراير .
و قد شملت القامة النهائية لمرشحى منصب رئيس جامعة حلوان على 12 مرشحا من بينهم 5 عمداء بكليات الجامعة و 7 اساتذة بالجامعة .
و تشمل قائمة المرشحين :
- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان
- الدكتور سعد السيد سعد العبد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان
- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان
- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان
- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان
- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان
- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
وحددت لجنة اختيار القيادات لجامعية يوم 3 فبراير لإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان ، وتكون المدة الزمنية للمقابلة 30 دقيقة وذلك لمناقشة المتقدمين فى البرنامج المقدم ثم بعد ذلك إعداد التقارير حول المرشحين تمهيدا لرفعها إلى وزارة التعليم العالى.