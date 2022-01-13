لبنان.. انفجار في مركز عسكري لـ حزب الله… وهذه تفاصيله

كشفت وسائل إعلام لبنانية، أن الانفجار الذي شهدته بلدة رومين جنوب البلاد فجر اليوم الخميس، وقع في منطقة تضم مركزا عسكريا لحزب الله.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن النقطة التي وقع فيها الانفجار بعيدة من المنازل السكنية وتضم مركزًا عسكريًا لـ"حزب الله"، ولا معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وذكر شهود عيان أنه كان هناك مشاهدة لهيب بعيدة من المنازل السكانية. وقال أحدهم: "كان صوت الدوي قويًا جدًا".

وفِي حين لم يصدر عن القوى الأمنية أي توضيح حتى الآن، يتناقل سكان رواية عن "انفجار مولد كهربائي نتيجة احتكاك، امتد إلى مستودع أسلحة"، لكن لا يوجد تأكيد لهذه الأنباء.

ورجحت معلومات أمنية أن "طائرة استطلاع إسرائيلية (أم كا) ألقت صاروخًا باتجاه مركز قائم تابع لـ"حزب الله" على جانب الجسر الرابط بين البلدتين".

يذكر أن عناصر من حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان، فرضوا طوقًا أمنيًا حول المكان ومنعوا التصوير أو الاقتراب.