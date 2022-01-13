منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

يواصل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ من يوم 10 إلى 13 يناير، مناقشاته وجلساته.

وشهد اليوم الأول مناقشات حول عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وطرحت أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

واهتم الرئيس السيسي في اليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بـ "مجلس الشباب" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذي تأسس عام 3 نوفمبر 2016.

مجلس الشباب

ويعتبر مجلس الشباب إحدى قنوات تأهيل الشباب المصري لتولي المناصب القيادية سواء التنفيذية والتشريعية والنيابية، وحتى على مستوى الشركات والمؤسسات الخاصة، يعبر عن دعمه الدائم للدولة المصرية على جميع مستوياتها وفي كل قضايا الدولة الخارجية والداخلية.

أهداف المجلس

ويسعى «المجلس الشباب المصري» للتنمية ليكون الكيان الحاضن لجميع الشباب المصري والمعبر عن طموحاته وأحلامه، وذلك وفق إطار وطني يمثل الجميع من أجل رسم ومتابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتوفير البيئة القانونية والبنية التحتية وتحصين الشباب بمنظومة من القيم والأخلاق وتعزيز الهوية المصرية، وصولًا إلى تنمية مستدامة تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية استنادا إلى أسس تؤمن بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

وهو منظمة غير هادفة للربح تسعى إلى تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وأفكارهم إلى واقع عملى ملموس مع استيعابهم لجميع المعوقات التي قد تستهدف تحقيق أحلامهم.

ويحول مجلس الشباب الأفكار إلى مشاريع واقعية عن طريق إرساخ الأسس التي من خلالها يتم تحويلها إلى مشاريع عن طريق مساعدتهم بالتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.

ويتركز ميدان عمل المؤسسة على:

الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

الدفاع الاجتماعي.

الصداقة بين الشعوب.

حقوق الإنسان.

التنمية الاقتصادية.

التنظيم والإدارة.

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على جميع المستويات.