عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يواصل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ من يوم 10 إلى 13 يناير، مناقشاته وجلساته. 

وشهد اليوم الأول مناقشات حول عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

txt

الحرية المصري: منتدى شباب العالم رسالة للعالم بدور مصر الريادي في المنطقة

txt

بحضور الرئيس السيسي .. بث مباشر لـ حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في منتدى شباب العالم

 وطرحت أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

منتدى شباب العالم 
منتدى شباب العالم 

واهتم الرئيس السيسي في اليوم الأول لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بـ "مجلس الشباب" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الذي تأسس عام 3 نوفمبر 2016.

مجلس الشباب 

 ويعتبر مجلس الشباب إحدى قنوات تأهيل الشباب المصري لتولي المناصب القيادية سواء التنفيذية والتشريعية والنيابية،  وحتى على مستوى الشركات والمؤسسات الخاصة، يعبر عن دعمه الدائم للدولة المصرية على جميع مستوياتها وفي كل قضايا الدولة الخارجية والداخلية.

أهداف المجلس

ويسعى «المجلس الشباب المصري» للتنمية ليكون الكيان الحاضن لجميع الشباب المصري والمعبر عن طموحاته وأحلامه، وذلك وفق إطار وطني يمثل الجميع من أجل رسم ومتابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتوفير البيئة القانونية والبنية التحتية وتحصين الشباب بمنظومة من القيم والأخلاق وتعزيز الهوية المصرية، وصولًا إلى تنمية مستدامة تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية استنادا إلى أسس تؤمن بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

 وهو منظمة غير هادفة للربح تسعى إلى تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وأفكارهم إلى واقع عملى ملموس مع استيعابهم لجميع  المعوقات التي قد تستهدف تحقيق أحلامهم.

ويحول مجلس الشباب الأفكار إلى مشاريع واقعية عن طريق إرساخ الأسس التي من خلالها يتم تحويلها إلى مشاريع عن طريق مساعدتهم بالتدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات اللازمة والمطلوبة في سوق  العمل.            

ويتركز ميدان عمل المؤسسة على: 

  • الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
  • الدفاع الاجتماعي.
  • الصداقة بين الشعوب.
  • حقوق الإنسان.
  • التنمية الاقتصادية.
  • التنظيم والإدارة.
txt

تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم منصة حوارية دولية..فيديو

txt

الرئيس السيسي لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية: منتدى شباب العالم منصة دولية مهمة للحوار

منتدى شباب العالم 

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تمت استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.
وكانت إدارة المنتدى تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على جميع المستويات.

منتدى منتدى شباب العالم شرم الشيخ جائحة كورونا الرئيس السيسي مجلس الشباب

موضوعات متعلقة

الحرية المصري: منتدى شباب العالم رسالة للعالم بدور مصر الريادي في المنطقة

بحضور الرئيس السيسي .. بث مباشر لـ حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب في منتدى شباب العالم

خالد جلال : احتمالية بإعادة عرض منتدى شباب العالم المسرحي |فيديو

وزيرة الثقافة: 4600 متقدم لجائزة المبدع الصغير خلال منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتحدثون عن تجربتهم أمام الرئيس السيسي.. فيديو

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

المالية: المشروعات التنموية تسهم فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم

منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

حالة الطقس اليوم.. صقيع على الصعيد وسيناء وأمطار بالقاهرة ليلًا

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ