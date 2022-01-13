تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم منصة حوارية دولية..فيديو

قال أحمد يحيي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على فعاليات منتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم به تنظيم على اعلى مستوى وهناك حضور افتراضي لمجموعة من الشباب من مختلف أنحاء العالم .



وأضاف أحمد يحيي في مداخلة هاتفية على قناة " الاولى الفضائية "، ": تنسيقية شباب الأحزاب شاركت في ورش عمل منتدى شباب العالم ".

وتابع أحمد يحيي:" أجندة منتدى شباب العالم دسمة وتتحدث موضوعات المنتدى عن العالم بعد جائحة كورونا، وتأثير الجائحة على التنمية المستدامة ".

وأكمل احمد يحيي:" منتدى شباب العالم منصة حوارية دولية معترف بها والجمهورية الجديدة تدعم الشباب بشكل كبير"، مضيفا:" شباب من التنسيقية أصبحوا نواب محافظين واعضاء مجلس نواب وشيوخ ولهم دور في الحياة السياسية والتنفيذية ".