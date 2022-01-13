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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أولها تطبيق قراءتي.. 7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه

صدى البلد

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين إلى الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث أتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من ١ إلى ١٥ من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS 

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

2- الموقع الالكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

3- الموقع الالكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة. 

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة.

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