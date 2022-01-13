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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ مديحة حمدى

الفنانة مديحة حمدى
الفنانة مديحة حمدى

كشفت السيدة جيهان السكرتيرة الخاصة للفنانة مديحة حمدى آخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الايام الماضية. 

وقالت السيدة جيهان سكرتيرة الفنانة مديحة حمدى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان الطبيب أضاف مضادا حيويا آخر الى قائمة الأدوية التى تتناولها مديحة حمدى، كما سيقرر مساء اليوم إذا ما كانت ستحتاج الى البقاء فى المنزل أم التواجد فى إحدى المستشفيات. 

وأضافت ان مديحة حمدى تعانى من بعض الأعراض مثل الكحة الشديدة والآلام فى العظام، ولكن لا يوجد مشاكل فى التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

وكانت مديحة حمدى أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرت مسحة وتبين إيجابيتها. 

وتابعت مديحة حمدى في تصريحات سابقة  لصدي البلد ، أمس : أخضع حاليا للعزل المنزلي وأتابع مع طبيب متخصص وأتناول البروتوكول الخاص بوزارة الصحة. 

وعن حالتها الصحية قالت مديحة حمدى: أشعر بالأعراض ولكني متواجدة في المنزل، أتمني من الجمهور الدعاء حتي أتجاوز تلك الأزمة. 

وكانت حلت  الفنانة  مديحة حمدى ضيفة على برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد في ديسمبر الماضي، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، وكشفت تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات.

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أعراض شديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي

أبرز تصريحات مديحة حمدى :

١- مصر عطائها وثروتها البشرية أجمل ثروة عندنا الأدباء والعلماء والفنانين، وفيه أجيال طالعة ممتازة ووجوه جديدة جميلة من البنات أو الولاد زي محمد فراج وميدو عادل مبشرين جدا، وأمينة خليل بحبها جدا وأسماء أبواليزيد وسهر الصايغ حلوة أوي".


٢- والدي لم يمانع في احترافي التمثيل، لكنه كان دائما يوصيني بالمحافظة على اسمي واسم إخواتي، وكان زوجي الراحل ضابط شرطة نشأ نشأة ريفية.

٣- زوجي كان يقول لي أنا عارف إنك فنانة، لكن مش عايز في يوم من الأيام ظابط أقل رتبة يرميلي مجلة على المكتب وعليها صورتك

٤-الحجاب بالنسبة لي لم يكن وليد لحظة أو يوم، والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وأبويا وزوجي، للأستاذ أحمد توفيق الله يرحمه وزوجته رباب حسين.

٥- دخلت على زوجي في رمضان وقلتله هتحجب، فسألني متأكدة؟ أنا مش هسمحلك ترجعي في كلامك، وبعدها تقابلت مع الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي بواسطة ياسمين الخيام، عشان نسأل إزي نجمع بين الفن والحجاب.


٦- عرض علي عمل على المسرح يتحدث عن ثورة 1919، واعمال اخرى في شهر رمضان، وانا يناسبني الامسيات الدينية، فقد قدمتها من قبل مع  احمد الكحلاوي وكانت من تأليف سراج الدين عبدالقادر وإخراج وتلحين وأداء  أحمد الكحلاوي.

مديحة حمدي الفنانة مديحة حمدي فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا قناة صدي البلد برنامج بنت البلد

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