أخبار الفن.. أجرأ تصريحات مديحة حمدي بعد عودتها للفن.. بوسترات مسرحية في نص الليل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

والدي لم يمانع احترافي التمثيل وتحدثت مع الشعراوي عن الحجاب.. أجر تصريحات مديحة حمدي



حلت الفنانة مديحة حمدي ضيفة على برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، وكشفت تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات.

شاهد بوسترات مسرحية في نص الليل قبل عرضها بموسم الرياض

اعلن الكاتب ايمن بهجت قمر عن موعد عرض مسرحية في نص الليل ونشر بوسترات النجوم عبر حسابه على فيسبوك.

بعد اعتزالها 8 سنوات.. تفاصيل العمل الجديد الذي تعود به مديحة حمدي

كشفت الفنانة مديحة حمدي، تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات، وذلك من خلال برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى.

ممكن أغني مهرجانات وأمي رفضت غنائي.. أبرز تصريحات مصطفى شوقي مع عمرو الليثي

حل المطرب مصطفى شوقي ضيفا على الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس وتحدث عن بدايته مع الموسيقى ومحطات النجاح فى مشواره، كما تحدث عن أغنية "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.

تركى الـ الشيخ يروج لـ حفل رأس السنة بموسم الرياض الذى سيحيه 13 فنانا عربيا.. شاهد

روج المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لـ حفل رأس السنة بموسم الرياض ، حيث يحيى الحفل 13 نجمًا عربيًا

