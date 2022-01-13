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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الخسارة أمام ريال مدريد.. أرباح ضخمة لبرشلونة من بطولة السوبر الإسباني

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد

حقق قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد أرباحا ضخمة، بعد خوض الدور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة وريال مدريد ضمنا الحصول على 6.8 يورو لكل منهما، من وراء المشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أرباح نادي ريال مدريد تصل إلى 12 مليون يورو، حال التتويج بكأس ملك إسبانيا.

وتأهل فريق ريال مدريد لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني،  بعد التغلب على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الدور النصف النهائي التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ستاد الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيلتقي ريال مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا، مع الفائز من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في مباراة اليوم.

 

أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد:


 ريال مدريد كان قريبًا من التسجيل من هجمة مرتدة في الدقيقة 19 بدأها فينسيوس جونيور، الذي مرر الكرة لـ ماركو أسينسيو في الجهة اليمنى، لكن تسديدة الأخير مرت فوق عارضة مرمى برشلونة.

وفي الدقيقة 25، تمكن البرازيلي فينسيوس جونيور من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بعد تلقيه تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما، ليطلق تسديدة قوية سكنت شباك تير شتيجن.

كثف بعد ذلك لاعبو برشلونة محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهو ما تمكنوا من تحقيقه في الدقيقة 42 عن طريق الهولندي لوك دي يونج الذي استغل خطأ من إيدير ميليتاو في تشتيت الكرة، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

 
وفي الشوط الثاني، دفع تشافي مدرب برشلونة بعبد الصمد الزلزولي وبيدري، وكان ذلك الأخير قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 49، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى كورتوا.

وكاد بنزيما أن يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 69، لكن القائم الأيسر لمرمى شتيجن وقف حائلًأ أمام تسديدته.

واستطاع كريم بنزيما تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما سدد كرة تصدى لها شتيجن، لترتد لداني كارفاخال والذي بدوره مرر الكرة لبنزيما ليضعها في الشباك.

وسجل البديل أنسو فاتي هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 84 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، لينتهي اللقاء بدون فائز، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

الشوطان الإضافيان
وفي الشوطين الإضافيين، استطاع البديل فيدي فالفيردي تسجيل ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة 98 من هجمة مرتدة بدأها كاسيميرو، الذي مرر الكرة في اليمين لـ رودريجو، ليمررها بدوره لـ فالفيردي، الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

حاول لاعبو برشلونة تسجيل التعادل مرة أخرى، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 101 عندما أطلق سيرجيو بوسيكيتس كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا، لترتد لـ عثمان ديمبلي، قبل أن يتصدى كورتوا مرة أخرى لتسديدته.

وفي الدقيقة 109، سدد عبد الصمد الزلزولي تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى ريال مدريد.

بعد ذلك تمكن لاعبو ريال مدريد من الاستحواذ على الكرة، حتى نهاية اللقاء، ليؤمنوا انتصارهم ويحجزوا مقعدًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

 

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