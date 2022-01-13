تشكيل لجنتين للتعرف علي الخدمات المطلوبة لقري جنوب الشيخ زويد

قرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنتين لتعرف علي الخدمات الأساسية المطلوبة لاهالي القري التي عاد أهلها الي ديارهم جنوب الشيخ زويد ، وتضم ممثلين عن المديريات المختلفة ، أحدهما للمرور علي القرية الام بالخروبة، والثانية للمرور علي التجمعات التابعة لها، وذلك من أجل تقدير الاحتياجات الأساسية المطلوبة علي الطبيعية، ووضع مخطط تمهيدا لعودة المواطنين إليها،لافتا الي ان قرية الخروبة تضم ١٤ تابع سكني.

الخدمات الأساسية



وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، خلال الاجتماع التنفيذي المصغر، والذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، سعيد عرادة، مساعد المحافظ لشئون القري بالشيخ زويد ورفح، طارق عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ومديري المديريات المعنية، بضرورة تقديم وتوصيل الخدمات الأساسية المتنوعة للمواطنين في القري العائدة بالشيخ زويد، خاصة القري الام.

وطالب اللواء شوشة ، الجهاز التنفيذي بالتعرف علي احتياجات المواطنين، وتلبيتها، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه .