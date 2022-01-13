طبيب الزمالك يطمئن على حالة أحمد فتوح من جهاز منتخب مصر

تواصل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري وأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق والفراعنة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على أن فتوح يعاني من إصابة بشد في عضلات الساق ولن يعود اللاعب إلى القاهرة وسيستمر مع الفراعنة ولكنه سيغيب عن لقاء غينيا بيساو، وسيتم تجهيزه للمشاركة في مباراة السودان في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وينتظم اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الثانية والنصف عصرا غدا الجمعة باستاد القاهرة، في أول مواجهات الفريق ببطولة كأس الرابطة.