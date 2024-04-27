53.6 % من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 27 /4 /2024 بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام ، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية ، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه ، وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية : • بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 3984 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2023 .

• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 720 حالة إصابة بنسبة 18.1 % .

• بلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمـــل بالـقطــاعالعام/ الأعمال العـام 1128 حالة إصابة بنسبة 28.3% .

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطـــــــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 2077 حالة إصابة بنسبة 52.1 % .

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الاستثماري 59 حالة إصابة بنسبة 1.5 % . • بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 3539 حالة بنسبة 88.8 % مقابل 445 حالة للإناث بنسبة 11.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

• استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.6٪ ، يليه نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 11.0٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من

عام 2023 .

• بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 36.9٪ يليها مهنة عمال تشغيل المصانع بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 .

• بلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 29.4 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء )

بنسبة 26.6 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2023 . • بلغ نسب حالات تحت العلاج 19.7% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.2 % من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات الوفاة 0.7 % من إجمالي عدد حالات الإصابة . *بدءا من عام 2016 ، مصدر البيان وزارة القوي العاملة.

- النصف الأول من عام 2023 بيانات أولية .

