عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسبوع.. السعودية تلقي القبض على 19050 وافدا

أرشيفي
أرشيفي

نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل السعودية، في ضبط 19050 مخالفًا، منهم 11987 مخالفًا لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال الأسبوع المنصرم.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية السعودية، فقد بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى. 

كما تم ضبط 24 شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وألقت الداخلية السعودية القبض على 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. 

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 56597 وافدًا مخالفًا، منهم 52152 رجلاً، و4445 امرأة.

وتمّت إحالة 47582 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250 مخالفًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

تعليق غير متوقع من مارسيل كولر بعد تأهل الأهلي لنهائي أفريقيا

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

ترشيحاتنا

يبحث مصير رفح..وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء

شاهد.. حملة لازالة الإشغالات بوسط القاهرة ومنطقة رمسيس | صور

بوتين يعلن عن زيادة إيرادات الميزانية الروسية

رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

وسط اعتقال أكثر من 550.. الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل بالجامعات الأمريكية ترفض التراجع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ