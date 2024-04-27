خلال أسبوع.. السعودية تلقي القبض على 19050 وافدا

نجحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل السعودية، في ضبط 19050 مخالفًا، منهم 11987 مخالفًا لنظام الإقامة، و4367 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2696 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال الأسبوع المنصرم.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية السعودية، فقد بلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 24 شخصًا؛ لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وألقت الداخلية السعودية القبض على 18 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 56597 وافدًا مخالفًا، منهم 52152 رجلاً، و4445 امرأة.

وتمّت إحالة 47582 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3599 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12250 مخالفًا.