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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى إطسا ويوسف الصديق

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، للوقوف على سير الأعمال ونسب التنفيذ بها، مؤكداً على تضافر الجهود وتوحيد المفاهيم بين جميع القطاعات، وسرعة تنفيذ الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، والعمل على رصد التداخلات ومعوقات التنفيذ ـ إن وجدت ـ لتلافيها ووضع الحلول لها بشكل عاجل.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ورؤساء مجلسي مدينتى إطسا ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء شركات الخدمات والمرافق، ووفد جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وممثلي دار الهندسة، ومسئولى المكاتب الهندسية والشركات المنفذة للأعمال.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول استعراض معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على آليات العمل ومعدلات التنفيذ والمعوقات إن وجدت، والتشبيك بين كافة القطاعات والمكاتب الإستشارية،  إضافة لمناقشة تقرير دار الهندسة بشأن متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلاً عن وضع آليات إيجابية لتلافي الملاحظات الخاصة بتنفيذ الأعمال أو عدد العمالة، وفك التشابكات بالتنسيق بين جميع القطاعات.

وأضاف معاون المحافظ، أنه تم مراجعة نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، والصحة، والكهرباء، والغاز، والمجمعات الخدمية والزراعية، فضلاً عن مراكز الشباب والرياضة، وأعمال الكباري، إضافة لبحث آليات توفير أماكن بالمقرات الخدمية بالقرى لإقامة مكتبات بالوحدات المحلية ومواقع للمعارض، وتناول الاجتماع رصد أهم المعوقات التى تواجه بعض الأعمال الإنشائية بمراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها. 

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، والعمل على الانتهاء منها تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين بقرى المركزين، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية توحيد المفاهيم للمشروعات، والعمل من خلال تضافر الجهود، مؤكداً على التنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات حتى لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر، وأن يعمل الجميع من خلال رؤية واضحة وموحدة، موجهاً مسئولي شركات المرافق بمراجعة كافة الأعمال الخاصة بالطرق قبل عمليات الرصف، كما وجه المحافظ مسئولي الري بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية بمعاينة مواقع تنفيذ الكباري المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بداية الأسبوع القادم على أرض الطبيعة، والانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات قبل إنتهاء الشدة الشتوية.

كما وجه المحافظ بإعداد بيانات تفصيلية دقيقة، لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمعدلات تنفيذها ومراحل أعمالها وجداولها الزمنية، من قبل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مع بحث أنسب الحلول لمعوقات تنفيذ محطة الرفع بقرية الزعفراني التابعة لمركز اطسا.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية التنسيق بين مسئولي دار الهندسة ومسئولي الكهرباء والري لتنفيذ الأعمال بشكل متكامل، كما وجه المحافظ مسئولي الأبنية التعليمية بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة انهاء أعمال شبكات الصرف الصحي لخدمة المدارس التي تم الإنتهاء منها.

ولفت المحافظ، الى أنه صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إعتبار مشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تسري عليها الاستثناء من الاشتراطات البنائية المعمول بها بالتراخيص الجديدة، لما للمدارس من تأثير مباشر على المواطن المصري، كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي الطرق والشركات المنفذة لأعمال رصف الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، بطول 60 كيلو متر.

 

 

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الفيوم محافظ مشروعات حياة كريمة اطسا يوسف الصديق

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