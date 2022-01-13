بلينكن: باب حلف الناتو سيظل مفتوحا لضم أعضاء جدد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن باب حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيظل مفتوحا لقبول أعضاء جدد على الرغم من طلب روسيا ألا يمنح الحلف أوكرانيا عضويته في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في أوروبا في محاولة لخفض حدة التوتر.

واستمرت المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في فيينا اليوم الخميس في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تضم في عضويتها 57 دولة، في وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة تلفزيون (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية "لم يتحدد بعد الطريق الذي سيسلكه (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. هل سيختار طريق الدبلوماسية والحوار لحل بعض هذه المشكلات أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان".