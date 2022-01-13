أحمد فتحي يوجه رسالة لجمهوره.. ويرفض التعليق على تصريحات محمد صلاح

وجه أحمد فتحي نجم منتخب مصر وبيراميدز، رسالة لجمهوره عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر فتحي صورة وعلق قائلًا: "إذا كنت مازلت تقيس قراراتك بمقياس الحلال والحرام فاحمد الله على حياة قلبك❤️".



وعلق أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل مباراة نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان محمد صلاح، قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا: «مصر ليست المرشح الأوفر حظا في بطولة أمم أفريقيا، ولكن سيبذل الجميع كل ما بوسعه للعودة باللقب وإسعاد الشعب المصرى».



وأكد أحمد فتحي في تصريحات تليفزيونية: "لن أعقب على تصريحات صلاح، فهو لاعب زميل في المنتخب"، مضيفًا: "من الممكن أن يقصد صلاح، بهذا التصريح، إبعاد الضغوطات عن لاعبي المنتخب".

وتابع: "أنا قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، أكدت لأصدقائي أننا سنذهب إلى الجابون للعب المباراة النهائية"، واستطرد: "طموحي لازم يبقى عاليا".

IMG_٢٠٢٢٠١١٣_١٦٥٠٣٩



